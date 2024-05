Si se eliminan las AFAPs "caerán instantáneamente entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo", dijo presidente de la Cámara de la Construcción

"Si las AFAP no invierten en mercado de valores, no tenemos sustituto para invertir en proyectos locales", dijo el presidente de la Cámara de la Construcción.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, dijo este miércoles que en caso que se apruebe el plebiscito sobre seguridad social que impulsa el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio y tiene como uno de sus puntos centrales la eliminación de las AFAP se "pondrán en juego muchísimos puestos de trabajo de los uruguayos".

"Las AFAP son quienes han invertido en el mercado de capitales. En los últimos 10 años fueron US$ 5.500 millones. US$ 2.200 han sido para obras de infraestructura: rutas, las escuelas de las PPP (participación público-privada), los centros CAIF, el ferrocarril, saneamiento. Ese tipo de obras sin esa inversión no se hubieran hecho. No se puede hacer con endeudamiento ilimitado. (...) Se construyeron con reinversión de las AFAP", comenzó Ruibal en rueda de prensa luego de su disertación en el almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Ruibal contó que la gremial realizó un estudio para analizar cómo impactaría la eliminación de este actor en el mercado. En primer lugar, detalló cómo se compone el sector de la construcción, que, según dijo, emplea al "16% de la población ocupada del Uruguay".

"En 2023 hubo un promedio de 56.000 trabajadores en la construcción cotizantes en BPS. Esto genera, asociado directamente en las obras, otra cantidad de trabajadores, profesionales, cuentapropistas e informales, hasta llegar a una cifra de 130.000 trabajadores de forma directa. Todo el trabajo indirecto, los de la logística, los subcontratados, el transporte, hablamos de 70.000 puestos más, y si a esto le agregamos el efecto inducido, son casi 50.000 puestos más por lo que gastan los obreros, basta ver cuando se instala una obra en el interior cómo se promueve el comercio, la estación de servicio y los servicios. Es el 10% del PBI, 250.000 trabajadores, el 16% de la población ocupada en Uruguay", detalló Ruibal.

Luego, explicó cómo impactaría la prohibición de los sistemas de ahorro individual, siempre de acuerdo a sus estimaciones: "Analizamos cuántas personas se van a quedar sin trabajo, además de que vamos a destruir el mercado de valores. Un razonamiento lineal y básico nos da que en lo proyectos que invierten AFAP hablamos de 3.600 empleos directos por año. Solo por esa parte. Si agregamos lo que ponen los bancos que no pondrían porque si no ponen la AFAP en moneda local ellos no participan, hablamos del doble. Un 10%, 15%, de los empleos de la construcción no estaría porque se eliminan todos esos proyectos", dijo el empresario durante su discurso.

¿Cuántas personas se quedarían sin trabajo entonces según su razonamiento? "Si volvemos a la lógica de los 250.000 empleos y nos damos cuenta que esto le pegaría al eslabón más duro, entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo se caen instantáneamente si eliminamos la participación de las AFAP en el financiamientos de los proyectos".

"Si las AFAP no invierten en mercado de valores, no tenemos sustituto para invertir en proyectos locales. Imagínense el tamaño del problema en la pérdida de empleo", cerró.