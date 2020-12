Gerardo Núñez: "El gobierno tiene que escuchar a la oposición; han faltado caminos de diálogo"

El diputado del Frente Amplio se refirió a los cuestionamientos realizados desde la oposición por la compra de los dos aviones Hércules adquiridos por el gobierno y por la "falta de un plan estratégico" en la compra de vacunas.

Crítica a la compra de los aviones Hércules

El objetivo estratégico lo compartimos. Estamos hablando de la oportunidad y la elección de la compra. El Fa exploró alternativas, no llegó a ninguna conclusión. Acá el que se tiene que hacer cargo es el actual gobierno. El FA inició el proceso de exploración para que la Fuerza Aérea tenga los elementos indispensables para realizar su tarea. ¿Para qué quiere abastecer hoy Uruguay en vuelo? Uruguay tiene recursos ilimitados y pocos, parecería que esta compra es retirar recursos que el Uruguay tiene y que precisaría para otro montón de cosas que hoy no se están usando.

Para nosotros estamos frente a una compra que es una mala oportunidad. Es una situación económica compleja con miles de trabajadores sin empleo, se sirvieron más de ocho millones de platos populares y en este contexto el gobierno decide gastar 22 millones de euros en los aviones. Luego el tema jurídico que se dio en torno a las garantías de estos aviones. Esto lo hizo la asesoría de la Fuerza Aérea en donde advierte con total claridad la falta de garantías del gobierno español. El Tribunal de Cuentas también recogió este hecho de no contar con las garantías del gobierno español. A mí me parece pobre el argumento de García de cómo es algo que se hacía antes, ahora se hizo hoy. Me parece un argumento vulgar. Este gobierno cuando era oposición generó escándalos públicos con la compra de aviones. Lo del 2014 tenía otras garantías para adelante. En estas ofertas que hubo de aviones, según me informan también hubo empresas que otorgaban garantías para delante de los aviones. Ahí vamos a un elemento importante. Luego está la parte más técnica. ¿Cuándo se le hicieron las revisiones a estos aviones? Sé que una será en 2023, como base tiene un gasto de dos millones de dólares cada una. En España los medios hablaban de que iban a jubilar los Hércules y resulta que Uruguay va y compra esos aviones jubilados. Es cierto que se le hicieron ajustes técnicos para extender las horas de vuelos,, pero son aviones de casi 50 años y tienen un nivel de mantenimiento muy caro para las circunstancias actuales de hoy. Nos comunicamos con España apara conocer las diferencias de precio. Uruga compró a más del doble que una empresa norteamericana. Además de la autonomía de vuelo, ¿es necesario que Uruguay tenga este tipo de aviones? ¿Qué circunstancias se tienen que desarrollar para desplegar un avión Hércules y abastecer a otros aviones que necesiten otro tipo de cargas en vuelo?

Demora en la compra de vacunas

Lo vemos con mucha preocupación. Hay un plan de vacunación en la región y Uruguay no tiene un plan de vacunas. Hay que decir que no hay hinchadas a favor de una u otra vacuna. A veces se minimiza la conversación a tal nivel y es penoso. Yo ayer me alegré por las declaraciones de Alberto Fernández. Si es con la vacuna rusa, alemana, o norteamericana creo que importa poco. Lo que queremos es salir de esta situación de urgencia. Tenemos que cuidarnos al extremo hasta que no llegue y estar lo menos posible expuestos, pero el gobierno tiene que dar con seriedad y responsabilidad dan horizonte de trabajo que parece que hoy no está. El FA le va a pedir al MSP que participe en la comisión de Salud para que explique qué medidas se tomarán para saber que se hará si todo indica que vamos a un escenario mucho más complejo de casos. Seguramente sea para la primera semana de enero. Es muy importante porque la presencia de un ministro en el Parlamento es para que vaya e informe y se converse sobre las distintas alternativas y ojalá sirva para bajar esta situación de tanta preocupación.

Más allá del origen del fabricante, lo importante es que sea efectiva y que ayude a combatir la pandemia. Hay disputas que Uruguay no debería estar en el medio y no tomar partido por ninguna. Los intereses que tengan Estados Unidos o la Unión Europea, será otra cosa. No me cierro a priori por ninguna vacuna. Lo que tenemos que intentar es ayudar a resolver una situación que está desbordando al actual gobierno, esa es la impresión. Está generando dificultades. Lo que hoy precisa el Uruguay es un plan urgente de vacunación. Tenemos que meternos en cómo resolver la situación porque creemos que está siendo desbordada la capacidad de acción del gobierno que en el comienzo fue muy buena. Lo que necesita Uruguay es que todos los actores pensemos cómo salir, pero el gobierno tiene que escuchar a la oposición. Han faltado caminos de diálogo. El FA puso recursos y conocimiento técnico para contribuir a esta situación.