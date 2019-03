Gonzalo Frasca, el diseñador de videojuegos uruguayo que se destaca por su trabajo en la educación de Finlandia: “Lo fundamental son los docentes”

"Los países que no tienen un buen sistema educativo no se desarrollan bien", apuntó.

La Asociación de eLearning de Finlandia eligió al sistema de videojuegos “DragonBox School” como uno de los cinco finalistas para el Premio al Mejor Producto de Aprendizaje Digital. Uno de sus co-creadores es uruguayo y este mes podría ser ganador de esa distinción. Abordamos el tema junto a Gonzalo Frasca (PhD en videojuegos).

Es como una caja de herramientas para docentes que tiene juegos, libros, cuentos, juguetes, videojuegos. Son un montón de recursos que cubren todo el programa escolar.

Los resultados vienen bien. Ganar este premio es solo una distinción, un reconocimiento.

En Finlandia ponen muchos recursos en la formación docente. Ese es el modelo a seguir. Después, los detalles no se pueden trasladar de un país a otro. Ponen a los niños primero. En Uruguay no se pone a nadie primero.

Algunos de estos juegos están disponibles para el Plan Ceibal. Pero va más allá de los programas, lo fundamental son los docentes.

En todo el planeta hay problemas con las matemáticas porque la mayor parte de los docentes tiene más formación humanística. Y acá, en vez de enseñar pedagogía para enseñar matemática, se les enseña matemática.

Creo que no hay voluntad real de cambio. Casi siempre la educación en Uruguay está centrada por quién maneja el poder o en la logística. No me interesa involucrarme en la política.

