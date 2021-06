Guillermo Domenech: "Los reparos al proyecto de tenencia compartida son absolutamente infundados"

El senador por Cabildo Abierto explicó los objetivos del proyecto de tenencia compartido que se plantea discutir en el Parlamento. "Estamos tratando de fortalecer la institución familiar", dijo el legislador.

Proyecto de tenencia compartida

Nosotros reivindicamos los principios tradicionales del derecho los principios que han formado nuestro derecho latino-romano. Hay un principio muy importante que es el de la presunción de inocencia. La mera denuncia no amerita a tomar medidas de carácter definitivo. Laos jueves si pueden evaluar la denuncia y adoptar medidas cautelares. Dada la investida que hay contra algunas medidas como la presunción de inocencia y que ha hecho carne en grupos radicalizados tenemos la necesidad de ponerlo en un primer plano. No se está exponiendo a los niños a ninguna conducta peligrosa, solo que se pretende que esas denuncias que a veces son infundadas, sean procesadas con las máximas garantías para las partes y para los menores. Muchas veces esas denuncias son para apartar a los padres, madres o a los abuelos. Eso no obra en beneficio de los menores. Ha existido en los últimos tiempos un abuso de las denuncias infundadas. Tenemos que proteger a los padres y a los niños. Ese es el espíritu del proyecto.

Los jueces tienen la facultad de dictar medidas cautelares y las visitas pueden realizarse de forma tal que no se ponga en riesgo la integridad física del niño. Desde hace mucho tiempo existen medidas controladas. Ponemos en un primer plano los problemas y las posibles soluciones. Existen muchos años que existen visitas controladas y multiplicidad de posibilidades de controlar. Esas visitas pueden ser con la familia del padre o la madre. Lo que estamos tratando es fortalecer la institución familiar que es que la de fondo está poniéndose en tela de juicio.

Es evidente que hay organizaciones feministas radicalizadas que tienen actitudes que en general la población rechaza, que insultan, que excluyen a otras feministas de sus marchas, que atentan contra iglesias, que se manifiestan con odio. Son grupos radicalizados que los hemos visto actuar. Tengo serios reparos contra la conducta de UNICEF. Siendo abogado me tocó tratar con una empresa que utilizaba los logos de Unicef para imprimir las tarjetas de Unicef en Uruguay y tuve que hacer un desalojo por mal pagador. Unicef no se hizo cargo de nada. Hay una maraña de organizaciones internacionales que explotan temas con un perfil ideológicos que nosotros rechazamos.

La embestida va en que a veces se ha apartado al padre del niño sin que haya alguna prueba veraz. El problema abarca no solo al padre y a la madre sino también a la familia de padres y madres. Hoy en día la ideología de género y la radicalización de la posición feminista son manifiestas. Hay ideologías que están dirigidas a destruir la familia que es la institución fundamental de la sociedad.

El niño seguirá siendo escuchado, solo que se plantea que desde principio se plantea la tenencia compartida. La legislación tiene que acompañar la legislación de las costumbres. Pretendemos no agravar la situación de ese niño y que siga teniendo familia paterna y familia materna. Estoy de acuerdo con el divorcio pero eso no quiere decir que el divorcio no tenga daños colaterales.

No se esta priorizando el derecho de los padres o madres, se está priorizando el interés de los niños que es tener una imagen materna, paterna y de los abuelos. Si hay fundamentos en las denuncias, los jueces tienen elementos para no cortar la relación con la familia. Puede ser un mal padre o madre, pero puede ser una excelente familia de los abuelos. Es en beneficio del niño. No es lo mismo tener una visita de cuatro o cinco horas que convivir con la familia paterna o materna. No hay una solución perfecta para un problema que es imperfecta que genera daños colaterales. El tema de la pensión alimenticia está regulada por otras normas y este proyecto no interviene es esto.