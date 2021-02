Henry Cohen: "Tenemos que seguir afianzando este descenso de casos para estar en control"

El coordinador del área de salud del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) comentó el análisis de la pandemia en función de las últimas medidas tomadas por el gobierno y cuál es la información que se tiene hasta el momento sobre las vacunas contra la Covid-19.

Después de registrar un crecimiento exponencial, el coronavirus en Uruguay pasó a tener un aumento lineal y en los últimos días los números han comenzado a estabilizarse, con una baja de los casos activos y un pequeño descenso en la cantidad de personas que se encuentran en cuidados intensivos. El gobierno y los científicos han señalado que la situación está bajo control pero aún lejos de ser la ideal, mientras el comienzo de la vacunación está cada vez más cerca.

Primer análisis de la situación de la pandemia hoy

Ya llevamos un año casi y los temas nos siguen afligiendo, pero hay otras noticias que compensan. Venimos de una época de crecimiento exponencial. Luego estuvimos analizando si estamos en una etapa de meseta o había una etapa de factores que podían confundir. En estos días las cifran han bajado en un número importante. El país salió de rojo como país, pero anoche tuvimos un 7,5 %. Queda solo Rivera en rojo, pero muy cerca del naranja. Ojalá podamos salir de allí y luego afianzarnos y ya quedarnos más cómodos. El país no perdió el control completamente. Estuvo en una situación de crecimiento exponencial. Tenemos que seguir afianzando este descenso para estar en control. En 200 estimamos que es donde estamos más cómodos, pero ahí hay que trabajar con Salud Pública para mejorar el sistema de rastreo y aislamiento de casos. Ahora se hace de forma electrónica de forma más eficiente. En el interior esta búsqueda de casos se está haciendo de una manera muy eficiente y en el área metropolitana aún puede haber problemas, pero se está trabajando. Las claves son múltiples. Hubo medidas del Gobierno nacional anunciadas en diciembre y los uruguayos las cumplimos. En ningún momento pedimos que no se cumplieran las medidas no farmacológicas. Eso es importantísimo. Todavía estamos en una época propicia y podemos hacer actividades al aire libre. Todas esas medidas juntas más el verano en donde mucha gente se fue del área metropolitana hizo que se quitara un poco de presión. Los resultados hasta ahora son buenos y ojalá que podamos volver al amarillo al entorno de los 200 casos. Paganini nos explica que cuando hacen un modelo ellos hacen una predicción y es lo que no quieren que se dé. Si no se cumplió, por suerte, ahora están trabajando sobre otro modelo que es el de los últimos 15 días. No volvimos al amarillo de todo el país y hay que seguir trabajando. No pasamos esta ola. Estamos en un promedio de 590 pacientes nuevos por día. Es mejor que los 800 de hace un par de días, por supuesto. Pero si sacamos el mensaje sanitario de que podemos relajar esta situación y si otra vez subiera un 1.2. No salimos de esta ola, esperamos no entrar en otra.

Testeos y seguimiento epidemiológico

En un momento se habló del 40 % de contagios sin contactos, pero hoy probablemente esté disminuyendo. Es una cifra importante para saber si estamos afianzados en esa tendencia. Hay muchos indicadores. Se discutió mucho sobre la cantidad de test. No hay una oferta menos de test en el mercado de laboratorios. Parecería que hay menos demanda de test. Podría analizarse el por qué. No tiene ningún sentido bajar la cantidad de test. Hacer por hacer no tiene sentido. Si el sistema está capacitado para dar 15.000 test, que aparentemente lo está, pero si no hay requerimiento para eso… la realidad es esa. Hay muchas maneras de detectar asintomáticas, pero tampoco hay que creer que si se hace el doble de test va a haber un doble de pacientes. De los que se hacen el test porque tienen síntomas, ahí tenemos una positividad importante; los que se hacen test por contactos, tenemos una positividad importante, pero menor; y los que se hacen test en forma aleatoria van a tener una positividad aún menor. Va a pasar eso en cuanto se pongan en práctica los estudios serológicos. Hay otros aportes como el test de antígenos. Hay aportes al diagnóstico de carga activa o enfermedad pasada que se seguirán avanzando.

Transfusiones con plasma

Es una historia de lo que es el mundo actual y globalizado. Empezamos con una teleconferencia para ver en qué estábamos. Sabíamos que estaba trabajando con el tema de plasma. Se habían publicado dos artículos en un mes sobre plasma. El primero fue sobre el aporte de vacunas de Pfizer. El segundo trabajo fue sobre el tratamiento con plasma retirado de pacientes que tuvieron la enfermedad aplicado en los primeros tres días de la enfermedad. Vieron la disminución de la gravedad de la enfermedad. Los resultados fueron buenos y ya se está haciendo. El gran aporte es la indicación precoz de la infección del plasma en estos pacientes y del grupo de edad: mayores de 65 años. Son los que tienden a evolucionar peor. Hay una segunda parte que es que cuando tengamos personas vacunas, tendrá mayores anticuerpos de alguien que no haya tenido la enfermedad. El plasma no se va a usar como vacuna, se va a usar como tratamiento. Es muy económico y los uruguayos van a querer donar. El plan de vacunación está bien diseñado y se va a comenzar con el personal de salud. Mucha gente va a querer levantar la mano de ahí y decir “yo dono”.

Vacunación

Fundamentos para la obligatoriedad en la salud siempre hay. Yo creo en la libre elección de cada uno y la información adecuada que tiene que dar el sector de salud. Como he dicho varias veces, se terminó la medicina paternalista. La relación médico- paciente antes era más afianzada. Lo que practico es decirle a la gente por qué debería hacer estudios. Muchas veces tampoco tengo propuestas categóricas para darle. En este caso no tengo dudas. Hay personas que recomiendo vacunarse, si me quieren vacunar cuáles son riesgos y beneficios, yo con mucho gusto de lo que sé le voy a decir. Si es una persona con antecedentes alérgicos muy importantes le voy a decir que le pregunte a su médico de cabecera. No es lo mismo efectos secundarios que contraindicaciones. Cualquier medicamente puede tener efectos secundarios. En general se presentan y desaparecen rápidamente. En los cuatro primeros millones de personas vacunadas con Moderna, solo hubo 10 reacciones graves en alérgicos y ninguno falleció. Podemos ser bastantes optimistas en que los efectos secundarios son leves o moderados. Que el presidente me agradeciera quedó como un lindo recuerdo para mi familia y para mí. Él sabrá por qué me agradeció. Yo vengo asesorando para lo que mi país necesite. Vázquez me pidió que colaboráramos en el tema drogas y así lo hicimos. Yo estoy siempre dispuesto a eso. De las dos vacunas que están aprobadas en Uruguay, tendría que seleccionar la de Pfizer porque tiene mayor eficiencia para mayores de 65 años. La de AstaZeneca en Europa no la aprueban para mayores de 65. También está el tema de las entregas de las vacunas que tienen que empezar a llegar. Se está haciendo un trabajo de primer nivel. En eso soy bastante optimista. En el último año se llegó a vacunar a un millón de personas contra la gripe.

Test serológico

Siempre estamos peleando contra las situaciones más importantes. Hay otras que quedaron a la espera. El doctor titular de Facultad de Medicina decía que este es el momento. Ahora tenemos una serie grande de protocolos que se van a aplicar en distintas poblaciones. Hay todo tipo de hipótesis. La ciencia es así. Hay que esperar los resultados.

