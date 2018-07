Hijos de la Calle: un grupo que busca ayudar a personas en situación de calle

Walter Mendaro vivió a temprana edad en la calle y conformó un grupo que brinda comida y abrigo a personas.

El sábado el periodista Leonardo Haberkorn publicó un artículo en El Observador sobre la situación que viven las personas que deciden alojarse todas las noches en la explanada del Banco República en 18 de Julio y Minas. Hablamos con Walter Mendaro, fundador de la organización Hijos de la Calle, que brinda ayuda personas en situación de calle.

Esto comenzó a los 12 años, cuando me fui de mi casa obligado y empecé a vivir en las calles, comiendo de la basura y bañándome en las fuentes del Parque Rodó. Siempre digo que la arena fue mis sábanas y el cielo mi techo. Estuve viviendo tres años en la calle.

Necesitamos voluntades y voluntarios, gente que se quiera sumar a la causa o a colaborar.

Sobre la posibilidad de alojamiento, algunos dicen que sí, otros que no. Hay mucha gente que me dice que no había lugar en el refugio, no podían o no los dejaron entrar. A veces no consiguen respuesta. También está el caso de los perros, quienes no pueden entrar.

Nuestro grupo ha sacado a personas de la calle, consiguieron trabajo en empresas grandes y hay gente que dejó las drogas, tengo el honor de decir eso. Estamos repartiendo entre 100 y 140 platos, algo que depende de las donaciones.

Necesitamos muchas frazadas y abrigo, porque es impresionante la cantidad de gente que duerme arriba de cartones.

A veces somos 20 personas, pero hay mucha gente que trabaja, por lo que precisamos voluntarios.

Más información sobre la ONG Hijos de la Calle: 095 010071