Hogue sobre su nuevo libro: "Caprichosamente fueron elegidos los 50 personajes"

El caricaturista nació en Flores y llegó a Montevideo para trabajar de bancario, sin embargo con los años se fue sumando la docencia, las artes plásticas entre otras facetas artísticas. Recientemente público el libro CIEN, fifty & fifty.

Su nuevo trabajo

Proceso de ilustrar los personajes

Caricaturistas hoy

Lamentablemente los medios gráficos son pocos y apoyan muy poco a los dibujantes. No arriesgan, no contratan, no pagan. Es una realidad. Es una constatación. En el caso personal el hecho de dibujar en vivo generó un proceso interesantísimo. A mí me veían solo 30 segundos en pantalla y luego comencé a dar talleres y después los talleres empezaron a ser una experiencia de vida. No sé qué pasa con los otros dibujantes, pero el lugar son las redes. Ahí lo ve mucho más gente. Publico el trabajo que me parece que puede funcionar. Tenemos que ver quiénes asocian y quiénes acompañan. Es una llegada interesante.

No hay espacio y no hay oportunidad. Igual aquellos medios que podrían no lo hacen. O aquellos que pueden, te pagan miseria.