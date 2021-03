Ignacio Bartesaghi: "El balance de los 30 años del Mercosur es negativo, especialmente para Uruguay"

El Doctor en Relaciones Internacionales conversó sobre el balance desde la creación del bloque, el impacto de la pandemia, las cuentas pendientes, el vínculo entre los socios y las demoras en el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. También comentó sobre el rol de Uruguay y del presidente Lacalle Pou.

30 años

Es difícil hacer un balance porque son 30 años y hay que separar en etapas. En su desarrollo inicial fue muy satisfactorio, creó comercios e instituciones, logró implementar en cierta forma la libertad comercial entre los miembros hasta el 97-98 y eso se derrumba en el 99 tras la devaluación de Brasil. De ahí en adelante el Mercosur empezó a tener muchas dificultades y politizarse principalmente. El balance de los 30 años hoy es negativo, especialmente para Uruguay. No es lo mismo evaluar para la pertenencia del Mercosur para Brasil o Argentina que para Uruguay. Depende mucho de la relación que tenes con tus socios, depende mucho del mercado interno y de las necesidades de abrirte al mundo. En términos generales para Uruguay es deficitario. No es un bloque que favorezca a su desarrollo económico, pero no quiere en su principio fue muy bueno.

Pandemia

En su artículo primero decía que íbamos a ser la Unión Europea en cuatro años hace treinta años. Para que la audiencia entienda esto es circular de Salto a Paysandú como lo haríamos de Argentina a Brasil. No podemos comprarnos ,pero lo llamativo que en el 91 si quisimos parecer la Unión Europea, pero no se hizo nada por eso.

No encontramos un Mercosur para coordinar entre sus miembros decisiones conjuntas para sobrellevar esta crisis sanitaria. Durante mucho tiempo presidentes negaron el impacto de la pandemia. Acuerdos de comprar vacunas conjuntas o tomar medidas coordinadas, eso no sucedió. El Mercosur va tener que salir con más flexibilidad. Los cuatros miembros del bloque luego de 30 años, no tenemos consensos básicos para atender los elementos básicos, por eso requeriría más flexibilidad para actuar de manera más rápida.

Uruguay

Hoy el Mercosur le sale muy caro a Uruguay. Vamos a los extremos, es blanco o negro. Cuando uno plantea en el Mercosur aparece ya que tiene que salir del bloque o que se planteó tal cosa. No, hay que relacionarnos con nuestros vecinos. Si la respuesta sigue diciendo no, Uruguay no puede seguir esperando. Si vamos a ser claros, hace muchos años venimos hablando de flexibilización, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es que un presidente ha tenido acciones muy relevantes en cuanto a viajar y hablar con los presidentes de la región y hacer sus planteos, pero si escuchamos un no, ¿lo aceptaremos como respuesta? Si seguimos aceptando un no, ¿esperaremos 30 años más para abrirnos al mundo?

Todos los estudios indican que estamos en una de las regiones más cerradas del mundo. Si seguimos recibiendo un no como respuesta nos da poco margen para seguir sosteniendo la relación con el Mercosur y debemos pensar en otras posibilidades.

El consenso es para algunos y para otros. No es que Brasil se levanta una mañana y hace cualquier norma. Se precisa consenso. Uruguay tiene que hacer pesar su voto. No podemos ir aceptando el consenso para unos o para otros. El Mercosur sigue siendo un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil. No irse del Mercosur porque hay otras posibilidades y caminos intermedios. Hoy no tenemos ningún acuerdo económico relevante a nivel mundial. No podemos seguir aceptando un no como respuesta.

Caminos intermedios existen muchos. Puede ser como eliminar la 32 doble cero, que es una decisión que está muy mal manejada. Acuerdos marcos, que Uruguay avance como un país y los otros van después, podemos tener cronogramas de deliberación distintos. El extremo si es no no, podría solicitar ser un Estado asociado como Chile y otros países, y quedarnos con la libertad libre de comercio que tenemos con los vecinos y abrirnos al mundo. Hay muchos mecanismos sin tener que irse. Argentina y Brasil siempre dicen que no porque ellos están muy cómodos con esta situación. Ahora Bolsonaro se mueve un poco más. El desafío de Uruguay es hacerse fuerte porque tiene opciones. Lacalle Pou en la reunión del viernes seguirá insistiendo en esta decisión. Uruguay va tener que avanzar durante este semestre y este año. En el marco de una postpandemia todo se acelera mucho más y cada vez perdemos más ventajas.

Acuerdo con la Unión Europea

Ese acuerdo entrará en vigencia en algún momento. Una vez que lo cierra entra en vigencia tarde o temprano. El tema es el tiempo, podría ocurrir que sea entre dos o tres años y entonces quizá termina este periodo de gobierno y uno repasa cuál es la agenda interna del país y sigue siendo la misma que cuando inició y eso es inaceptable para exportadores y para los que necesitamos hacer negocios con el exterior en gran parte del país porque un país chico necesita abrirse al mundo para seguir creciendo.

Hay cinco y seis puntos adicionales sobre los compromisos ambientales y que durará todo el año. Están todavía en negociación. Pero hay otros países europeos que no quieren aceptar el acuerdo. Todo se mezcla y todo es muy político, este acuerdo no entrará en vigencia en los próximos meses, va demorar mucho el proceso y eso es lo que nos apura aún más a tomar decisiones porque nos habíamos jugado mucho al acuerdo Mercosur – Unión Europea y hoy nos podemos quedar con las manos vacías nuevamente si no reaccionamos.

Solemos simplificar las responsabilidades de nuestros vecinos. Simplificar que no hay consensos nacionales. Increíblemente en Uruguay aún se discuten política internacional con un lente muy antiguo, diría que casi ‘sesentista’. Las discusiones que uno tiene en Uruguay sobre política internacional son muy anticuadas, necesitamos cambiar el chip para poder discutir los temas de hoy.