Ignacio Errandonea: "No hubo un compromiso para apretar la clavija y que este tema de los desaparecidos de una vez se solucione"

Cada 20 de mayo se conmemoran los asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Desde hace 25 años, la fecha ha sido conmemorada con la Marcha del Silencio bajo la consigna "Memoria, verdad y justicia". Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos llama a decir "Presente" en memoria de los 191 desaparecidos que dejó el régimen militar en nuestro país. Este año, una vez más, Madres y Familiares llama a una convocatoria virtual.

Conmemoración de la Marcha del Silencio 2021

Aparición de documentos en la unidad de Artillería número 5

Saludamos al actitud del gobierno de hacerlo público, pero no puede ser a cuentagotas. El gobierno nos entrega. Queda más de la mitad del archivo. Esto es un “archivito” y le falta mucho y le faltan años.

Hay que tener cuidado con publicar la información. Me parece que debe ser público y de acceso a todo el mundo, pero hay partes que deben tener cuidado. Por ejemplo, un acta de interrogatorio. Los interrogatorios eran bajo tortura. Lo que el preso decía le era arrancado bajo tortura. Cuando se firmaba el acta, no siempre se tenía el acta de interrogatorio a la vista. Lo digo por experiencia. Yo firmé un acta encapuchado. Me fue arrancada la firma bajo amenaza de tortura. Si se utiliza como se ha usado para ensuciar a la gente, no nos olvidemos que los militares en los archivos pusieron lo que quisieron y lo que querían probar. No voy a decir que está bien o mal. Llamo a todos a tener cuidado. Son archivos de los militares que usaban determinado fin y no siempre está ajustado a la realidad. El acta de interrogatorio generalmente está con otro papelito al costo con el cual la persona dice “fui tratado correctamente, fui tratado bien y fui alimentado bien”. Si no lo querías firmar, volvías al tacho.