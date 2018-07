Jorge Larrañaga y la reforma constitucional de seguridad: “Pensamos llegar a 300.000 y vamos con muchísima fuerza”

El senador del Partido Nacional se refirió a los planteos del ministro del Interior, la carrera preelectoral y las precandidaturas.

Este miércoles en ADM el ministro del Interior, el fiscal de Corte y el presidente de la Suprema Corte de Justicia disertaron sobre seguridad junto al senador Jorge Larrañaga, principal promotor de una reforma constitucional sobre seguridad pública.

Lo recibimos para profundizar sobre esto y también tratar las precandidaturas del Partido Nacional.

Seguridad

Un gobierno que no cumple con garantías de seguridad configura un Estado fallido. Tenemos un incremento importantísimo de los delitos y el ministro va a decirle al país que el incremento es por la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Me parece una excusa burda porque en la cifra récord del 2015 hubo 293 homicidios y 21.000 rapiñas y no había CPP.

El fiscal de Corte dio otras cifras. Me parece que el ministro no tiene derecho de tener las cifras de incremento de delincuencia y no darlas. ¿Por qué no las da? No le pertenecen al Gobierno, le pertenecen a la sociedad que tiene el derecho a saber qué pasa en materia de delitos. La contradicción es peor porque termino pidiendo más policías porque se rompió la ecuación delincuentes-policías.

Cuando el senador Bordaberry interpeló al ministro Bonomi, él dijo que el país no precisa más policías. ¿En qué quedamos? Cuando le sirve dice que no precisamos más policías. Le proponemos crear una Guardia Nacional con 2.000 militares en función de policía y dice que la Guardia Republicana está militarizada.

Tenemos 135.000 niños y adolescentes en estado de pobreza pese a un crecimiento de 15 % del PBI y encima tenemos una mezcla embromada de una educación media que expulsa y educa deficientemente; y si le sumamos la droga, tenemos una tormenta perfecta.

En el sistema penitenciario tenemos más de 10.000 presos con un porcentaje altísimo de adictos. Esa adicción genera un negocio millonario que no se controla por el Ministerio del Interior. Las cámaras y escáneres no funcionan.

Hemos hablado de la gravedad que la droga supone en los establecimientos carcelarios. No se evita su entrada. El comisionado de cárceles ha dicho que se usan algunos módulos del Comcar como instrumentos de tortura. Es grave por los derechos humanos que se dicen defender y porque el preso sale peor de lo que entra. Eso se refleja en el incremento del delito.

Nuestra reforma constitucional es un cambio en la dirección que el país necesita y estamos con una enorme fortaleza y tranquilidad de espíritu de estar haciendo lo que debemos.

El diputado Gandini presentó las firmas peor hay miles que están retornando porque lanzamos 200.000 papeletas con tres firmas cada una lo que equivaldría a 600.000. Pensamos llegar a 300.000 y vamos con muchísima fuerza.