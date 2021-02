José Amorín Batlle: "Va a bajar el precio del seguro SOA y va a ser más justo"

El presidente del Banco de Seguros del Estado quiere que haya un mayor control en el uso del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), por esta razón comenzó una serie de reuniones con el Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) la con el fin de definir quien fiscalizará a los autos y motos para que cuenten con esa póliza al día.

Propuesta de fiscalizar más el SOA

El banco ha tenido un año muy bueno con utilidad récord. Tuvimos 67 millones de dólares y es histórico. Las asignaciones del banco han sido acertadas y hubo una inversión muy importante. Esperamos que en el 2021 sea una cifra bastante mayor. Estamos compitiendo con una cantidad de compañías privadas y en esa línea nosotros tenemos el 40 % del mercado. Esto es competencia pura. El área de accidentes de trabajo tenemos el monopolio puro. El que tiene que contratar es el empresario para el trabajador. Tenemos un hospital nuevo que es excelente para toda la región. Tenemos una prima, una tarifa que se puede bajar. Este mes baja un 6 % promedio. Al que le baja menos baja medio punto. El monopolio para nosotros es una responsabilidad. Tiene la excelencia de brindar la calidad. En general, no soy hincha de los monopolios. Pero quien elige ese el empresario, no el beneficiario.

Si esto se abriera a la competencia, cualquiera pudiera elegir una mutualista a un precio más bajo. Un empresario va a elegir el precio más bajo naturalmente. Tenemos el monopolio y queremos tener los mejores precios. Nos hemos comprometido a bajar por lo menos un 20 % de los accidentes de trabajo. Los trabajadores están teniendo el mejor servicio que pudieran tener. La tercer área es el área provisional. Pagamos las AFAP. Cuando no está en manos del estado, es porque no está en buen negocio. El año pasado dimos 30 millones al fondo coronavirus. Estamos contentos en poder ayudar en el tema de vacunas.

Hoy es probable que me reúna con Larrañaga. El SOA no está. Las motos se estiman que el 50 % no están empadronadas, por lo que no tienen SOA y de las que están empadronadas, el 50 % no tiene SOA. Va a bajar el precio del seguro SOA y va a ser más justo. Cubrimos las que no tienen seguro SOA y esa cobertura pretendemos que paguen todos para que paguen menos. Si hay daños, las aseguradoras paga. Pretendemos que todos paguen y se baje el precio. Estamos en competencia. Si gano dinero, yo bajo el precio. El precio baja solo.

Si hay cámaras en todo el país, a la cámara se le pone un control y las aseguradoras envían todas las matrículas que tienen SOA y se cruza la información. Las compañías aseguradoras no ganan nada con esto, ganan justicia. Las multas se distribuirán entre Unasev y el Ministerio del Interior. Nadie pierde. Yo lo que quiero es que paguen todos.

En las motos es más complicado. Si no tienen patente es mucho más difícil. El SOA es un seguro obligatorio para cubrir los daños a las personas físicas. El seguro de auto siempre tiene el seguro adentro. Estamos empezando en esto y creo que se va a llegar. Tenemos que trabajar en la siniestralidad muy alta. No podemos tener leyes que no se cumplan. Es una cuestión de educación democrática.