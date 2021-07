Joselo López: "En varias oficinas públicas ya se han reintegrado trabajadores de una manera que no es lo más prolija"

El Secretario General de COFE conversó sobre su evaluación en el retorno a la presencialidad a las oficinas públicas, las condiciones sanitarias de las oficinas y los protocolos para el regreso. También habló de los planteos sobre la rendición de cuentas.

Regreso a la presencialidad

Me comuniqué con el Director Nacional de Trabajo y me dijo que le parecía bien que le habíamos mandado y que se iba a poner en contacto con la inspección de trabajo y que nos manteníamos en contacto ante cada situación en la que nosotros viéramos algún problema y así poder solucionarlo lo mejor posible.

Servicio

Primero que nada teletrabajo y el trabajo a distancia abarca a un porcentaje muy menor de lo que son los trabajadores de la administración central. Imagínense que nosotros tenemos alrededor de 70 mil trabajadores en la administración central y esto abarca más o menos al 20 % de la totalidad de sus trabajadores. La gran mayoría de los trabajos necesariamente se hace con presencialidad. No todos los lugares tenían las herramientas necesarias para poder desarrollar el teletrabajo y los propios trabajadores tuvieron que poner de sus propios bolsillos, por ejemplo para el tema de la conexión.

El trabajo se hizo a conciencia más allá del distanciamiento que había todo lo que sucedió con la pandemia, no hubo ninguna oficina paralizada, a no ser temporalmente algún lugar concreto que hubo un contagio directo y en el paso de algunos días por la desinfección no abrió, pero luego se trató llevar de la mejor manera posible con mucho esfuerzo de los propios trabajadores porque tuvieron que aprender sobre la marcha de esto de trabajo a distancia no estaba muy desarrollado sobre todo en el sector público. Fue una herramienta que en este contexto particular de la pandemia nos pareció que era adecuada y salimos de la manera que se pudo y lo que hay que rescatar es que ningún organismo público dejó de funcionar a pesar de esta situación gracias a todo el esfuerzo de todos los trabajadores que realizaron su trabajo en condiciones no tan adecuadas.