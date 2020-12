Juan Salgado: "Lo que pide Cutcsa es la información para poder mejorar o corregir si hay que corregir alguna cosa"

El transporte público fue sin dudas uno de los rubros más afectados por la pandemia. El descenso de la actividad comercial, los meses en donde no hubo clases presenciales y los envíos al seguro de paro, tuvieron un impacto directo sobre las empresas y cooperativas del sector.

Además, la semana pasada se sumó un nuevo ingrediente a la realidad que vive el sector, cuando el Instituto Clemente Estable reveló la presencia de SARS-CoV-2 en el 14,5 % de las unidades que relevó para su estudio. El presidente de Cutcsa y de la Cámara del Transporte se refirió a la situación.

Situación del transporte público

Creo que hay dos o tres temas importantes en estas horas. Uno es el último anuncio con respecto al tema de la tarifa y otro es el tema económico. Desde el 13 de marzo es el tema sanitario. Nosotros tampoco conocimos los resultados del primer estudio del Clemente Estable que en octubre había dado 0 los restos de covid en ómnibus. Hemos sido obsesivos desde el principio y estamos convencidos de que es el camino correcto desde el lado de la empresa. Estamos de acuerdo en tener toda la información que se pueda tener con respecto a lo que va pasando arriba de las unidades. Sin duda que por el aumento que hay en Montevideo dejó rastros en los ómnibus, pero también dejó algo tranquilizador de que una vez que a los buses se hace la sanitización eso indica este informe que una vez efectuada esa limpieza, los ómnibus quedaban sin ningún tipo de posibilidad de contagio. No tenemos absolutamente ningún tipo de problema y vamos a estar apoyando ya probando y haciendo todo lo posible para que las unidades den las garantías necesarias. En primer lugar, porque ahí están los funcionarios expuestos y porque esa va a ser la forma de mantener un sistema de transporte confiable. Por el sistema de transporte en Montevideo hay 300 mil personas que todos los días utilizaban hasta el 24 de diciembre el transporte. Tenemos que tener responsabilidad por nuestra gente y por los pasajeros. No pedimos que se declare reservada la información de los estudios. No le pedí nada y tampoco voy a pedir nada. Lo que pide Cutcsa es la información para poder mejorar o corregir si hay que corregir alguna cosa. Las unidades tienen alcohol en gel, ventilación y en 26 terminales tenemos equipos de limpieza. Tenemos más de 200 personas dedicadas a la limpieza diaria de las unidades. Se les hace una desinfección. Estamos continuamente controlando porque creemos que la base de salida es que nos cuidemos. El tema comercial y los pasajeros que van a venir van a venir en función de las garantías que les del transporte. Para la gente sería bueno los informes. El sistema de desinfección no es para la galería, es porque hay que hacerlo de verdad. Todo el personal tiene un número de tapabocas para casos especiales y entregar a la gente. Para nosotros lo primero es el tema sanitario.

Situación de los trabajadores

Entendimos que esta crisis más allá de lo económico que vendrá después, hay un tema solidario y humano sobre todas las cosas. Reconocemos que los trabajadores desde el principio fueron parte de la solución. Este no es un seguro de paro para quedar fuera. Nuestra postura muy firme con el tema sanitario les da una seguridad. No hemos tenido ningún caso de infectado de covid-19 que se diera por la participación en el trabajo. Nosotros respetamos muchísimo lo que dicen los científicos. No nombraron al transporte como un elemento de foco infeccioso. Han trabajado todas las empresas a nivel del país. Todas entendieron que la base para poder salir adelante es lo sanitario. La diferencia entre oferta y demanda ha sido en el mejor momento de un 30 %. Siempre la oferta de servicios que pusieron las empresas ha sido de un 30 % más. Entre setiembre, octubre, noviembre y diciembre se llegó en algún momento al 70 % de venta de boletos. No se acompañó la oferta y demanda de boletos. Siempre se pidió poner un servicio de acuerdo con la situación sanitaria y que no fuera un criterio comercial. La intendenta anunció el 100 % para un contexto especial, el 90 % podía ser poco y las empresas pusimos todos los coches a funcionar. Pasó que desde el 21 al 24 se vendieron menos boletos por los anuncios. La gente entendió el mensaje del presidente y se quedó en la casa. A nosotros nos parece bien que le hagan caso. En abril se llegó a una caída del 80 % a la venta de boletos. Yo me sumé a pedirle a la gente que se quedara en la casa. Me parece muy bien el aumento de la flota y la lectura del Clemente Estable. Hubo una cuestión de buscar alternativas. La intendenta se trabucó. El transporte público está para que se use. La Cámara de Transporte le dijo que la movilidad y la conectividad en todo el país iba a estar. Tengo que reconocer que las autoridades nacionales los trabajadores y las empresas estuvimos a la altura para demostrar responsabilidad. Empieza el período de zafra y las empresas están actuando de acuerdo con lo que el ministerio les ordenó. La pérdida es de varias decenas de millones de dólares. Todos tuvieron una muy buena disposición, pero las empresas y los trabajadores han sido los que generaron el 75 % de todo el ahorro. No nos sentamos a esperar quién nos daba una solución, primero salimos a poner toda la carne en el asador. Hubo ómnibus llenos en Montevideo y fuimos trabajando para mejorar algún recorrido y algún horario. Hoy hay algún recorrido que tiene más frecuencia que tenían antes del 13 de marzo. La situación de hoy y el verano va a ser una diferencia del 45 % porque va a ser el 90 % del servicio del verano pasado. Ya estamos viendo por la recaudación del lunes y martes que en estos días estamos en un 40 y 45 % de venta de boletos que es como una foto de lo que va a ser el verano. La oferta va a ser del 90 % y la demanda del 45 %. En febrero la característica es carnaval y el movimiento de la noche, este año no lo va a haber y nos parece bien.

El precio del boleto y el gasoil

La no suba del gasoil es una señal inequívoca. Es una de las tantas medidas acertadas que ayuda a todo el aparato productivo. La solución no puede ser unos contra otros y por eso lo vemos bien. Sobre la tarifa lo conversamos y lo apoyamos así más allá que no tenga para las empresas un peso económico adicional. Es en honor al trabajo en conjunto. Este esfuerzo en un período de venta bajo es una señal de sensibilización. Si hoy cuesta 31 con la STM, lleva prácticamente 4 años de vigencia, solamente con el aumento de un peso. Me parece que viene trabajando bien la comisión. Es una señal clarísima de que se están haciendo las cosas bien y que se tienen en cuenta por parte del gobierno todas las actividades. Es una forma de no cargarle al gasoil más cargas. El no aumentar el gasoil genera un beneficio a muchísima gente a esta altura. El contener el precio del gasoil es un acto social importante como lo que es no subir el boleto.

