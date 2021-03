Juan Sparkov: "Estamos muy conformes y contentos con el inicio de la vacunación"

El vocero de ADERAMA conversó sobre el adelanto de la vacunación en los centros residenciales de adultos mayores tanto en residentes como en funcionarios. También habló sobre las visitas en los centros.

Vacunación

No he tenido comunicación de ningún residencial en cuanto a brote, le puedo decir que hay residenciales con funcionarios positivos y estamos esperando resultados de otros funcionarios. Estamos en una fecha bastante crítica y se están superponiendo esta primera dosis y también hubo casos en residenciales por lo tanto ahí es el manejo donde el director técnico con la MSP es importante en ese caso se suspenderá el centro de vacunación por unos días para estabilizar el centro y ahí si comenzar a vacunar.

Entre los funcionarios y personal relacionado al residencial, 385 personas censadas y fueron vacunados 85.43 % y no vacunados un 14.57 %. Cabe destacar que este último tiene que ver con funcionarios que tenían alguna enfermedad aguda. En algunos casos el equipo vacunador llego antes del aviso telefónico y por eso no llegaron a tiempo por la vacunación.

Hicimos una encuesta al azar entre los residenciales vacunados y logramos obtener datos. Tenemos un muestreo al azar de 15 residenciales de esos 15 fueron vacunados el 95.32 % de todos los residentes, un total de 493. Y los no vacunados fueron un 4.68 %.

Visitas

No vamos a crear falsas expectativas, pero creemos que junio, julio, agosto será completamente diferente a la actual. El planteo será diferente, pero no nos aventuramos a algo que no sucederá en el mediano plazo. Pero sabemos que si todos los residenciales son vacunados se van a compasar y adecuar al momento oportuno.