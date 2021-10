La discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido

Apenas dos días antes que Uruguay decretara la emergencia sanitaria por la llegada de los primeros casos de coronavirus, el diputado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. El proyecto se encuentra en la comisión de salud y ha venido avanzando generando apoyos y reparos. El texto exime de responsabilidad a los médicos que realicen estos actos y ha disparado un debate acerca de los límites de la libertad de las personas.

Proyecto sobre Eutanasia y suicidio asistido

Lo presentamos el 11 de marzo de 2020, inmediatamente se remitió a la Comisión de Salud, allí está hoy, que ha recibido varias delegaciones que fueron a opinar sobre el proyecto, algunas a favor y otras en contra, pero aún no ha comenzado el estudio del proyecto en comisión. Lo que hace el proyecto es despenalizar la conducta del médico que en determinada circunstancia y siguiendo el procedimiento indicado en la ley le da muerte a otra persona o la ayuda a esa misma persona que se quite la vida. Las dos conductas hoy en nuestro país son delito. A la eutanasia nuestro Código Penal la llama homicidio piadoso y es delito, aunque el juez puede exonerar de pena a quien lo comete según las circunstancias del caso y la ayuda al suicidio también es delito y ahí no hay posibilidad de exonerar la pena. No será delito cuando la persona que tiene que ser adulta psíquicamente apta, es decir, plenamente en posesión de sus facultades mentales, se encuentra en la etapa terminal de una enfermedad incurable y experimenta sufrimiento como consecuencia , y por otro lado cuando no haya muerte inminente, pero sí hay sufrimientos irreversibles, ahí también se podrá proceder. El procedimiento consiste primero en un pedido de la persona adulta que libremente pide al médico que le ayude a ponerle fin a su vida. El médico tiene que entrevistarse con ella, cuantas veces sea necesaria, pero por lo menos dos, cerciorarse que la persona tiene toda la información relevante, luego tiene que cerciorarse de que la persona expresa una voluntad realmente libre, seria y firme en el sentido de poner fin a su vida. Este médico actuante tiene que recabar una segunda opinión de otro médico, que sea absolutamente independiente de él ,que no tenga ningún vínculo de parentesco, societario, ni administrativo, ni académico, ni de ningún otro tipo, que repetirá el examen de la persona, va estudiar su historia clínica, lo examinará y si lo dos están de acuerdo se podrá seguir adelante. En la etapa final, la persona reitera la manifestación de voluntad de ponerle fin a su vida y que debe constar por escrito, por lo menos ante dos testigos, una de los cuales sin expectativa económica, ni de herencia ni beneficiario de un seguro, absolutamente ninguna expectativa económica, cuando esos requisitos están cumplidos el médico puede proceder, ya sea a la eutanasia, ya sea facilitarle los medios para que ella misma ponga fin a su vida, cumplido todo esto debe darse cuenta el Ministerio de Salud Pública, verificará que se hayan cumplido todas las etapas por la ley y si entendiere que no fue así dará a vista todo lo actuado a la fiscalía si corresponde a alguna investigación o no.

Objeción de conciencia

No porque no se le impone ninguna obligación al médico. Acá no es así, porque el médico libremente decidirá si se presta o no la ayuda a esa persona. El proyecto es de derecho penal. Este proyecto no pretende organizar la prestación del servicio al suicidio. Ese es el camino que sigue la ley española, que organiza todo un sistema. Me parece que en una etapa ulterior se debe organizar la prestación al servicio público.

Coalición

No es un tema de coalición ni de partido, es transversal. En todos los partidos creo que hay gente a favor y gente en contra. Entonces no lo planteamos nunca ni en el seno de la coalición ni tampoco con ánimo de aunar voluntades en el seno del Partido Colorado. Cada cual vota según so conciencia. Refleja otras prioridades que manejó la comisión, por ejemplo el proyecto de Ley de cuidados paliativos, que todos los que firmamos el proyecto de Ley de eutanasia, firmamos el proyecto de Ley de cuidados paliativos, nadie está en contra de eso. Lo que entendió la comisión es que había que tratar primero el de cuidados paliativos y después el de eutanasia, es el criterio que han seguido.

Conversación con el Frente Amplio

Espero y deseo que el proyecto salga y mucho mejor de como yo lo presenté. Si otra gente colabora, aporta ideas y soluciones podemos llegar a un proyecto superior. No tengo ningún reparo al contrario, deseo que así sea. Si se presenta otro proyecto podemos sentarnos a conversar y la posibilidad de unificar los proyectos, tengo toda la voluntad del mundo, mejor que salga algo a que no salga nada. Vamos a buscar las mejores soluciones que sean políticamente viables, que salga algo y estoy dispuesto a actuar para que haya algún resultado. No es un tema de coalición ni de partidos. Por lo que he conversado, creo que habrá un voto muy importante del FA, votaría la mayoría de la bancada colorada, no solo de ciudadanos, sino de batllistas, algún legislador del Partido Nacional y del Partido Independiente, Iván Posadas por lo que ha manifestado tengo entendido que votará también.

Caso de Fernando Sureda

Me consta que no solo se trataba de la situación de Sureda. Desgraciadamente algunos casos de personas que han pasado por eso, algunos casos han salido a la luz últimamente, por ejemplo el caso de un señor apellido Salgueiro, cuyas hijas Florencia y Sofía han publicado hilos en sus cuentas de Twitter informando todo lo que fue el proceso de la enfermedad y muerte de su padre. Quien tenga Twitter lo invito a que entre y lea esos hilos que son realmente conmovedores. Hay que leerlo y después me cuentan si se justifica o no la eutanasia. A raíz de la presentación del proyecto he participado de varios foros, reuniones por zoom, otras veces presencialmente, en distintas ocasione médicos en ejercicio de profesión y otros retirados, que han practicado eutanasia sin haberlo anunciado públicamente sino en función de convicciones que tienen en determinadas situaciones que detallan y describen lo han procedido en ese sentido. No tengo detalles, tampoco he preguntado al respecto sobre sus casos, pero creo que no nos apartamos de la verdad sino que decimos que es algo de conocimiento público y que estas cosas pasan. Lo que se trata es darle un marco legal, transparentarlo y asumir como sociedad que en determinadas situaciones tenemos que reconocerle a una persona adulta y en pleno uso de sus facultades mentales el derecho a decir no quiero seguir sufriendo, prefiero morir antes que seguir así y si no puedo actuar y necesito ayuda de otros, que esa ayude se preste y sin que constituya delito. El proyecto toma en cuenta exclusivamente la voluntad de la persona, nada más tiene que decir, ni los jueces, ni la iglesia, ni el Estado, es la persona la que decide. El requisito fundamental es la libre voluntad de la persona que sufre y si esa voluntad no se puede expresar, no se cumplen los requisitos de la ley. Si es un problema de cómo se expresa la persona, que no puede firmar por escrito, pero igual puede manifestarse, eso es distinto. Pero allí está el requisito esencial que es la voluntad de la persona.

Religión en la política