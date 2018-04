Lacalle Pou considera que con García Pintos “hay que ser más duro que con cualquier otro” y que el FA debe “hacerse cargo de Bonomi”

¿Qué puede cambiar si Vázquez remueve a Bonomi? ¿Qué le falta al Gobierno en materia de seguridad? ¿Cuáles son las perspectivas para el 2019, año de elecciones? ¿Cómo viene la interna nacionalista? ¿Qué consecuencias tendrá el caso García Pintos? Abordamos estos y otros temas junto al senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

La seguridad y la “ausencia de responsabilidades del Gobierno”

Si una nueva interpelación tendrá consecuencias políticas… no lo sé, me extrañaría, me sorprendería gratamente. Si se asume responsabilidad me asombraría gratamente. Pero, ¿si no la hacemos? ¿Si no asumimos el deber de controlar y de estar encima de la inseguridad? Tenemos que hacer saber el sentir popular frente a esta situación. Todas las mañanas nos atropella la realidad de frente con varios delitos.

Mi compañero Jorge Larrañaga propone juntar firmas. Hay movilizaciones autoconvocadas por temas de seguridad. Es una expresión popular y social que el único que no la está escuchando es el Gobierno. Hay que asumir el fracaso.

Del 2005 al 2015, se multiplicó por cuatro el presupuesto del Ministerio del Interior. Con Bonomi la cosa no va a cambiar seguro. Él no entiende a la Policía y no la quiere, y la Policía no lo quiere a él. No ha sabido mandar a la Policía.

La culpa de la inseguridad es del ministro. La violencia no se genera por un ministro. Pero él es incapaz de asegurar el orden y de reprimir esa violencia. El tema de la violencia se vincula mucho con el tema de la inclusión.

En distintos momentos y con diferentes líneas, Uruguay siempre ha sido un Estado social enorme. El Ministerio de Desarrollo Social no ha logrado el desarrollo social ni la inclusión.

No sé cómo es el contenido de la propuesta de Jorge Larrañaga, todavía no lo hemos hablado. Pero sí creemos en apoyar propuestas que busquen mejorar la situación de la seguridad.

El senador Javier García planteó que se cumpla el acuerdo al que se llegó en la Torre Ejecutiva. Hace un año que anda dando vueltas. ¿Dónde está parado el presidente en este tema? Él no está en estos temas.

¿Hay Gobierno? ¿Hay una mayoría que funciona como tal? ¿Hay un Poder Ejecutivo que le dé direcciones al Parlamento? El Frente Amplio se tiene que hacer cargo de Bonomi, porque en todas las interpelaciones le han votado el respaldo.