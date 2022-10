Los fenómenos detrás del aumento de la violencia y los crimenes

En lo que va del año ya se consumaron al menos 300 homicidios, la misma cifra de asesinatos que ocurrieron en 2021. El segundo trimestre del año —sobre todo el mes de mayo— fue muy violento, lo que llevó al Ministerio del Interior a elaborar un plan para intentar frenar el aumento. Solo ese mes hubo 43 muertes por esa causa. Sobre el aumento de homicidos por narcotráfico, el analista en Crimen, Nicolás Centurión señaló que "hay una cuestión de efecto de derrame; imitan a los carteles de Colombia y México, eso genera que la violencia crezca en cantidad y en calidad".

El nivel de violencia y de homicidios en Uruguay

Combate contra el narcotráfico

La guerra contra el narcotráfico se viene perdiendo desde hace décadas y es difícil abordarlo desde Uruguay cuando ellos-los narcotraficantes-ponen una cantidad de plata impresionante más grande que el PBI de Uruguay.

En infraestructura tenemos un problema con los radares y escáneres. Muchas veces los radares fallan y está en un punto ciego. Lo que pasó con el escáner en 2007 acá en el puerto. El Puerto de Nuevo Palmira no tiene escáner. Sobre ese tema hay versiones, que no se llegaron a confirmar, que algunos funcionarios recibieron presiones para que se cayera. Hay una cuestión de que eso no se aclaró y hasta ahí quedó el tema.

Otra cuestión es que hay un montón de pistas de aterrizajes. Se habla entre 300 y 900 que son irregulares dentro del territorio nacional y ahí la Fuerza Aérea no tiene control sobre ellas. Además, Uruguay tiene una geografía que permite que las avionetas tengan un vuelo bajo, puedan descargar e irse enseguida. No hay grandes montañas ni cuestiones geográficas que impidan eso. Bajan y descargan en movimiento.

El escáner cuando se rompió fue con personal de la Aduana y Prefectura con perros. Por más que el puerto uruguayo no tenga las dimensiones de otros puertos del mundo no es que no se pueda estar controlando con personas y perros. Además, el narcotráfico lo que busca es que no lo encuentren y cada vez se va sofisticando y generando mayores estrategias para que no se encuentre el cargamento.

Sobre todo se usa el Puerto de Montevideo, pero no se descarta que haya otros lugares. Se usa más para entrada que para salida. Lo que se ha encontrado en Europa generalmente es cuando termina la cadena. Las toneladas que se han encontrado en Europa se dijo que venía de Montevideo, pero eso no quiere decir que producimos, pero sí venía de Paraguay, pero siempre queda el nombre de Montevideo asociado en eso.

El narcotráfico está cambiando. Tenemos que ir viendo el modelo como va teniendo mutaciones. Lo que yo llamo ‘narcofordismo’ porque ahora no se están acostumbrando en Colombia a los grandes narcos como lo fue Pablo Escobar o el Cartel de Cali, sino que están teniendo un perfil mucho más bajo y a su vez están en tema de fordización de la producción.