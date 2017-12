Marcel Keoroglian sobre la demanda de Audaf: “Me llevan a juicio por decir ‘juez chorro’”

Este miércoles es la audiencia judicial por la denuncia que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) presentó contra Marcel Keoroglian por algunas de sus publicaciones en Twitter contra los árbitros.

En octubre, la fiscal Ana Tellechea pidió a la jueza Ana de Salterain el procesamiento por reiterados delitos de difamación e injurias. Marcel posteó un texto en Facebook el fin de semana donde afirma que existe una “clara persecución personal” y “un ataque rastrero y cobarde contra la libertad de expresión”.

Abordamos el tema junto al actor y humorista.

Si bien yo tuiteé cosas que tienen que ver con los jueces y otras que no, que ellos señalan que eran para ellos. A veces pongo cosas que están destinadas al poder del fútbol en general. Creo que hay una motivación personal. Yo tuiteé con ironías, pero hay gente que lo hace de frente y no les dicen nada. ¿Cómo es el tema de la justicia? Realmente creo que es una persecución personal.

Legalmente no tienen derecho a reclamar nada por la exhibición que ellos tienen. Me sorprendió mucho, pero a veces en este país ya no te sorprende nada.

‘Chorro’ es una expresión que ya no la usan los niños de cinco años porque es muy suave. Se usaba con una inocencia tremenda. Me parece increíble que estemos perdiendo plata y tiempo por haber dicho ‘colegio de chorros’. Yo no los arrobo en los tuits.

La primera vez me recomendaron pedir disculpas y se terminó el tema. Pero a partir de los robos en la cancha, yo seguí tuiteando: y ahora ellos quieren el procesamiento. Pero seguí haciéndolo sin arrobar y de forma irónica, con otro perfil.

Si sos juez de fútbol, y elegiste esa profesión, tenés que bancar. Como bancamos nosotros que salimos en la televisión.

Tengo plena fe en la Justicia y pienso que esto va a quedar en la nada, pero sino… no sé, que lleven a todos, no a uno: periodistas deportivos, políticos, todos. Me llevan a juicio por decir ‘juez chorro’.

No me retracto, pero tampoco es un orgullo estar en esta situación en la que injustamente me pusieron ellos. No me gusta pasar por esto.