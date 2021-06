Marcelo Abdala: "No precisamos hacer un paro general de 24 horas para juntar firmas"

El Secretario General del Pit-Cnt conversó sobre el impacto y los motivos del paro convocado por la central sindical, y las acciones que habrá durante el día. También opinó sobre los jornales solidarios, el impacto de la pandemia en el mercado laboral y compartió su análisis sobre la recolección de firmas contra la LUC.

Paro general

En torno al primer cuestionamiento está totalmente fuera de lugar. Resolvimos este paro general el 13 de mayo y en la propia resolución está absolutamente exceptuado de las guardias gremiales y de todo el proceso de vacunación desde el principio de la propia resolución del 13 de mayo. Se puede pensar bueno el Poder Ejecutivo no podía haber adelantado la vacunación del día de hoy para un día anterior al paro, sí es posible, pero por las dudas el movimiento obrero exceptuó la vacunación desde el principio de la resolución . Los vacunatorios están abiertos por decisiones gremiales y que esos trabajadores adhiere a la plataforma y al paro general, pero trabajando en atención a la importancia que le damos la salud del pueblo. El segundo cuestionamiento es una valoración política, soy absolutamente respetuoso de todas las opiniones, pero creo que es un despropósito, porque es notorio que cuestionamos inclusive con este paro general que es contra el hambre porque hay hambre y contra la desigualdad porque no solamente hay 100 mil pobres más, sino que crece el desempleo, si uno quiere tener un indicador de la situación espantosa que está viviendo nuestro pueblo, conviene reflexionar en lo siguiente para 15 mil puestos de trabajo que no generan estabilidad laboral que son más asistencia social que trabajos de calidad, en donde la gente va ganar 12 pesos mensuales, se anotó la friolera de 223 mil compatriotas, esa es la situación real de que está pasando la gran mayoría del pueblo trabajador. Con respecto a la desigualdad, crece el 1 % más rico de la sociedad captura prácticamente los mismos ingresos que la mitad de la población y no ha parado de facturar en las hojas, en la carne, en las forestaciones, etc.

Desde nuestro punto de vista, este proyecto procesa un ajuste contra los ingresos de la población asalariada, de los jubilados, del pequeño comercio, la producción agropecuaria y los sectores industriales que viven del mercado interno. Al deprimirse la demanda interna también afecta a sectores pequeños de la sociedad uruguaya.

Es solamente para recolectar la firma contra el andamiaje jurídico que es este proyecto que es la LUC, me parece un despropósito porque nosotros juntamos firmas todos los días, no precisamos hacer un paro general de 24 horas para juntar firmas.