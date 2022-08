María Eugenia Roselló: "El Poder Judicial está totalmente desarmado de recursos"

La legisladora del Partido Colorado afirmó que no apoyará el actual proyecto de ley de Tenencia Compartida, y propone modificar la Ley de Violencia de Género para que quienes realizan denuncias falsas tengan sus penas.

María Eugenia Roselló - diputada del Partido Colorado

La reunión participó diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté y yo. Él vino la semana pasada y me planteó que ha estado estudiando el proyecto de ley y que ha encontrado similitudes en la línea argumental que yo he expresado y me planteó de trabajar juntos cuando el proyecto entre en la cámara, porque actualmente estamos en rendición de cuentas, entonces las comisiones no están trabajando, y por tanto no se está estudiando en conjunto, para poder trabajar en modificaciones en conjunto y poder hablar con otros legisladores que nos han expresado su duda también. El proyecto se votó en el senado la semana pasada, es decir estuvo casi dos años en la cámara estudiándose, en su comisión. En la cámara baja hay algunas voces que están a favor y otras en dudas, el proyecto no se ha estudiado en profundidad por algunos legisladores, se va a estudiar en los próximos días. Este es un tema muy delicado que requiere un estudio muy profundo del tema, y yo apelo que esto se pueda llevar adelante y entre todos lograr mejorarlo para que se lo más votable o, por qué no, presentar algo alternativo que suponga una solución definitiva.

¿Qué plantean? ¿Modificar esta ley o la de violencia de género? Sobre que la denuncia falsa se penalice de alguna manera

El proyecto sin los artículos 4 y 6 pierde sentido. Eso lo dicen los propios impulsores del proyecto de ley. Nosotros no compartimos la idea de incluir dos proyectos que pongan en riesgo para el interés superior de los niños, niñas y adolescente. Plantean suavizar o relativizar las medidas cautelares cuando uno de los progenitores tiene una denuncia de violencia y exponer a los niños a tener visitas...

Lo deja en manos del juez, ¿no?

Ojo con eso, hemos tenido resoluciones de jueces que han provocado grandes inconvenientes.

Pero es lo que tenemos

Sin duda, pero las medidas cautelares son de protección. Cuando a un juez le llega una denuncia, no se va a jugar a no poner una medida cautelar porque "voy a dudar si es cierto o no". Porque si pasa algo, la responsabilidad es de él. El concepto de medidas cautelares es dar un marco de protección, y ¿a quién se lo damos? A las mujeres, niños, niñas y adolescentes que están en riesgo de sufrir un acto de violencia.

Pero con ese criterio se han cometido injusticias

¿Pero en qué artículo de esta ley plantea una solución a ese problema? Nos hemos reunido con abuelas, con padres, con diferentes personas de la sociedad civil nos han dicho que sí, que hay denuncias falsas, y que se ven en esa situación de que los niños son utilizados de rehén, que a las mujeres se les ocurre vengarse de esa manera. El problema existe, no lo estamos solucionando con este proyecto de ley. Estas denuncias son aparadas en la ley de violencia de género. Es una ley que llegó en un momento justo porque las mujeres perdían 5 a 0. Pero en uno de sus artículos, el 67, es el que prevé que ante la denuncia, la mujer puede recibir medidas cautelares, ya sea ella o sus hijos, pero ahí no se prevé que si no son demostradas sea castigado, como debe ser, porque una denuncia falsa vaya que afecta el vínculo. De ningún modo la solución es arreglar el CNA (Código de la Niñez y de la Adolescencia) y por eso lo estamos planteado con ese punto de vista: analicemos a fondo el problema. Sabemos que existen, no sabemos cuántos casos porque los datos no están. El Poder Judicial no tiene la capacidad técnica de evaluarlo porque no tiene personal. Porque el Poder Judicial no tiene recursos y eso hace que sea ineficiente y enlentezcan los procesos. Hay situaciones injustas, ¿lo estamos resolviendo con este proyecto de ley?

Carmen Sanguinetti votó a favor de la generalidad del proyecto, salvado esos dos artículos (el 4 y el 6), ¿no es contradictorio?

Los votos iban a estar en el sedado, lo votara Carmen o no. El resto del proyecto de ley es negociable, no afecta en nada. Lo único positivo es que consagra jurídicamente la tenencia compartida, que si bien se hace, entre acuerdo de partes, esto queda a texto expreso. El corazón del proyecto son los artículos 4 y 6. Carmen ha sido muy enfática siempre, y va en nuestra línea argumental, de que no es prudente incluir este tipo de soluciones. Se ha puesto el tema al hombro y llegó a ser lo más justo que tenía que ser.

No plantean una negociación con este proyecto

No. Reconocemos el problema, peor tenemos que resolverlo identificando lo que se está haciendo mal: hay una herramienta que se está utilizando mal y no pasa nada. Cuántas veces se descubre que son falsas esas denuncias y quedan impunes. Ellos argumenta que hay situaciones injustas donde se les hacen denuncias falsas, se les imponen medidas cautelares de restricción de acercamiento, y se va renovando con el tiempo y eso hace que estén hasta años sin verlos. Habrá casos que son así, yo no pongo dudas de eso. Pero no lo estamos resolviendo. Tenemos que poner el centro en la ley que ampara esas denuncias, no en el CNA. Modificarlo es exponerlo a daños mayores, irreparables. Hay datos alarmantes: el intento de suicidio de menores de 15 años que han sufrido abuso intrafamiliar es alarmante. Legislemos con responsabilidad. Además, acá se plantea otro tema jurídico. Hay reglas de competencias de los jueces. Quien impone la medida cautelar es un juez en lo penal. Quien resuelve la tenencia es otro juez. Ningún juez va a pasar por arriba de la medida de otro juez. Cada uno tiene una solución distinta, yo apelo que en la cámara de diputados se haga el estudio profundo del tema para poder llegar a consensos para llevar adelante un buen proyecto.

Tu línea es dejar este proyecto de lado y proponer una modificación a la ley de género que contemple consecuencias a las denuncias falsas