Mario Torales: "No tenemos el sistema saturado, pero hay riesgo de que se sature si se mantiene el nivel de contagio"

El adjunto a la presidencia de ASSE conversó sobre la situación actual del Hospital Español y a nivel general de la ocupación de camas de CTI en el sector público. También habló sobre el personal de salud, las diferencias con los sindicatos y el caso de las 812 dosis perdidas de Sinovac.

Situación actual

El hospital se encuentra en estado de ocupación que supera el 80 % y que en algún momento llegó a un poco más de ese porcentaje pero fue resolviendo a medida que fueron pasando las horas. Algunos se trasladaron a hospitales públicos. Nosotros tenemos dos hospitales públicos que tienen bien definidas sus áreas covid de medicina crítica, el hospital Pasteur y el Maciel. Por lo tanto existen planes de contingencia que preveía que si aumentaba la cantidad de enfermos que requieren medicina crítica, el primer escalón será el Hospital Español y luego los públicos que acabé de mencionar público. Sabiendo las tasa de contagio que se ha elevado una circulación sostenida a nivel comunitario, eso se refiere a que aumenta la cantidad de enfermos que requieran medicina crítica, por eso ya estamos pensando en otro nuevo hospital para dar asistencia si así lo requiere. El INOT está definido y el Canzani se está evaluando, tenemos también al Banco de Seguros que es un convenio interinstitucional donde será de enfermos críticos crónicos que requieren ciertos cuidados de atención y así desagotar camas de nivel intermedio y podés asistirlos a ese nivel. Tenemos un plan de contingencia que se está adaptando y poniendo en marcha.

Personal

No es una situación que sinceramente nos preocupa que el personal se enferme o se cuarentene. Tenemos una alta tasa de vacunación. Eso es muy bueno porque limitaría los contagios de la enfermedad a este nivel. Durante meses seguimos trabajando en personal técnico para capacitarse y no técnico también. Personas afines a la especialidad en una situación crítica de saturación y para brindar asistencias para los pacientes estamos pensando en formar unidades con los recursos que tenemos. Le puedo decir que en ASSE estamos cerca del 90 % de vacunados con la primera dosis. Y en muchas partes del mundo que la primera dosis baja la tasa de contagios que disminuye al transabilidad. En Israel y Canadá el personal de salud que recibió la de Pfizer lo demostró. Los recursos humanos tanto del sector público y privado son prácticamente lo mismo. Uno trabaja en el público y también en el privado. Acá tenemos que aplicar la creatividad y la contingencia que en una situación difícil y complicada debemos todos dar un apoyo porque lo último que tendría que pasar es que no tengamos camas para tal persona que lo requiera. Es verdad que para ser personal de CTI requiere al menos 5 años. Tengo más de 20 años de experiencia y las personas de ese tenor hoy por hoy no vamos a tenerla en uno o dos meses de capacitación. Si podemos hacer que las ventilaciones no invasivas como la de alto flujo si se puedan aplicar en ciertas unidades con supervisados de médicos intensivista y personas capacitadas en lo básico para el manejo de los dispositivos ayudaría mucho ya que muchos de estos pacientes que reciben este tipo de oxigeno terapia así evitaría llegar a la asistencia respiratoria mecánica que son de cuadros más complejos y graves.

Diferencias con sindicatos

Consideramos que la situación es preocupante y nos preparamos con los diferentes planes que preparamos. Las diferencias políticos existen líderes de decisiones que monitorean la situación de que la están haciendo y pensando. Las situación son dinámicas ya que de un día podés pensar de una manera y al otro día de otra manera. Hoy no tenemos el sistema saturado. No podemos decir que lo tenemos. Si estamos en riesgos que si se mantiene el nivel de contagiosidad y si no se cumplan las medidas anunciadas, ahí si es probable que tengamos esa situación. El nivel de ocupación de ASSE no llega al 70 %. Las decisiones las toman decisiones políticas yo soy de carácter técnico. Trato de dar todo lo mejor posible. Lo mejor sería bajar al máximo la movilidad. Las estrategias pueden ser discutidas porque algunas asistan más la responsabilidad ciudadana y dan resultadas, tal vez tendrían que dar otras. Pero ese nivel decisiones pasan por otro lado y no por el mío. Tienen que imaginar que no solo pacientes de CTI son solo de covid. Hoy por hoy por la cantidad de covid que van ingresando por algún momento van saturando servicios. Es momento que por estos días se arrimen otras medidas, pero eso lo desconozco. Reconozco que estamos en una situación grave. Esto es día a día porque es completamente dinámico.

Las dosis perdidas de Sinovac