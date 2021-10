Mercedes Vigil: "Creemos que seguir defendiendo presos por convicción es un horror"

El próximo 8 de noviembre el presidente de la República recibirá al escritora Mercedes Vigil, quien está al frente del Foro de Montevideo, un grupo que envió una carta al primer mandatario en reclamo de la liberación de presos de la cárcel de Domingo Arena por delitos vinculados a la dictadura. "En Domingo Arena no hay nadie que esté acusado de delitos de lesa humanidad. Lo peligroso es que se condene gente en derecho penal por convicción, se haga la ley retroactiva y se viole el Tratado de Roma", dijo Vigil.

Planteos en el documento enviado a Lacalle Pou

La carta no fue firmada por todos los miembros del foro. Somos un grupo liberal que nos dedicamos a la meta política. La carta fue a iniciativa de un grupo de foristas. Fue corregida y cambiada por varios integrantes del foro y atiende a la reconciliación. Los redactores de la cata no conocen nada de Domingo Arena. Creemos que la anécdota a Uruguay le sigue haciendo mal. Somos todos liberales. Es un tema polémico porque lo que creemos nosotros no se ha abordado desde el punto de vista integral. Entendemos sacar la pata de la coyuntura. No queremos hacer un debate desde el terrorismo de estado ni del terrorismo internacional.

Cuando se escuchan a los históricos del MLN, porque a los militares no lo escuché, en Uruguay desde el 1985 se habla de una guerra en daños colaterales como víctimas del terrorismo, pero no se habla de la otra parte. Yo represento al sentido común. Brenta negaba la guerra de los demonios y denota que forma parte de la jubilación que debe jubilarse. Esto fue una guerra de enorme dimensiones. El terrorismo de estado fue terrible, pero el terrorismo desde las grandes potencias no es nada menor. Tenemos la sensación de que siempre hay daños colaterales, pero se da vuelta la página o no se da.

Perciballe dice que la ley no lo iba a acusar de delitos de lesa humanidad porque la ley no es retroactiva. Es la persona que quizá esté dando mensajes equivocados. En Domingo Arena no hay nadie que esté acusado de delitos de lesa humanidad. Lo peligroso es que se condene gente en derecho penal por convicción, se haga la ley retroactiva y se viole el Tratado de Roma. Las leyes nunca pueden ser retroactivas. La Constitución de la República es clara en que nosotros debemos obedecer las leyes en todo su conjunto. Sacando la pata de la coyuntura, no vengo a defender a nadie que haya violado DDHH.