Michelini: “Vázquez actuó contra la impunidad, pero alguien de Jurídica no lo está protegiendo y el presidente tiene que sacarlo”

El senador consideró que "en el momento que apareció el Frente Amplio se terminó la impunidad" y que "hay que cambiar la cabeza de los militares".

Desde el Nuevo Espacio se reclama la renuncia del responsable del departamento de Jurídica de la Presidencia de la República que impidió la presentación ante la Justicia del contenido de la confesión de José Gavazzo.

Sin embargo, desde otros sectores del Frente Amplio -la mayoría- se inclinan por no “avivar el fuego” de la crisis desatada desde el fin de semana.

Recibimos al senador y líder el Nuevo Espacio, Rafael Michelini.

El presidente actuó con coraje y firmeza. Es la primera vez que un presidente destituye a seis generales.

Cuando se tiene conocimiento de las actas, el ministro habla con el presidente. El presidente le dice que hable con Jurídica de Presidencia, donde está Toma.

A los generales hay que sacarlos porque dicen que una persona que estuvo tres años y medio presa y era inocente, y Gavazzo dice que no era inocente. No dicen nada sobre crímenes aberrantes y confesos, creen que no es nada.

¿Está por arriba el reglamento del Tribunal de Honor o la Constitución? Si un empleado público sospecho sobre un delito, lo tiene que denunciar.

No protegieron al presidente, no lo cuidaron. Cuando Vázquez toma magnitud de los hechos, no actúa ocultándolos, sino que descabeza el Ejército: actúa contra la impunidad. Hay alguien de Jurídica de Presidencia que no le cubrió las espaldas. A Vázquez no le advirtieron que González era el del Tribunal de Honor.

Todos deberían haberle dicho a Vázquez que en esos expedientes había crímenes aberrantes y de lesa humanidad. Cuando Vázquez toma conciencia y actúa, solo queda una pieza: Jurídica de Presidencia.

Tenemos generales que no toman dimensión y no se dan cuenta de lo que son crímenes aberrantes. El Ejército encubre las torturas y las desapariciones.

Con solo tener un militar que piensa que las torturas y desapariciones están bien, ya tenemos un problema. Y eso enloda el uniforme del Ejército. Hay algunos generales que glorifican la dictadura, que creen que el Ejército salvó la patria. No toman conciencia de lo que hicieron.

En el momento que apareció el Frente Amplio se terminó la impunidad. Ese es un enorme paso. Siempre se puede investigar y hacer más.

Cuando Silveira dice que podría haber 25 desaparecidos, pero en realidad hay más de 100, está señalando a Gavazzo como gran responsable de todo esto.

Vázquez está contra la impunidad. Pero hay alguien en Jurídica que no lo está protegiendo y asesorando. Para que esté limpia la cancha, tiene que sacarlo.

La información se tiene. Hay mucha cosa que no se puede probar. Y hay que cambiar la cabeza de los militares: como muchos creen que salvaron la patria, siguen ocultando la información.