Mónica Pujadas: "Pfizer tiene un mejor perfil y creemos que es la mejor para los adolescentes"

Conversamos con la pediatra y epidemióloga del GACH quien explicó sobre la evaluación de la vacunación en menores, la variante P1, los casos de miocarditis en Israel y la aprobación de Sinovac. También comentó sobre la vacunación contra la gripe.

Evaluación de la vacunación en menores

Variante P1

La población más joven, adolescentes y niños, reflejan lo que pasa en la comunidad en general. No se le puede decir que los jóvenes se infecten más con la cepa P1. Se afectó globalmente a la población y reflejó el aumento global.

Casos de miocarditis en Israel

Es muy importante poder transmitir la tranquilidad a la población. Cuando una vacuna es aprobada y recomendada por los organismos internacionales y grupos de análisis nacionales porque han pasado los filtros de la eficacia de la vacuna. Tanto los ensayos que les pasa a las personas que se vacunaron y a las que no, cuando se aplica de forma masiva, se puede medir si hay efectos adversos y para esta vacuna sigue siendo muy bajo el porcentaje de este efecto adverso. La vacuna de Pfizer ya se aplicaba en mayores de 16 años, se vino dando en personas que ya venían siendo vacunadas, fue temporal y no causal. La miocarditis son situaciones que sabemos que aparecen de forma secundarias en transmisiones virales. De todo modo el análisis permitió que estos temas de la miocarditis no hace que se le pueda atribuir una causa a la vacuna, aunque se seguirá evaluando, además han sido reversibles y lentas.