Nada Crece volvió a cárcel de Canelones y desconoce aún la razón de expulsión del Comcar, explicó Legrand

Tras varios meses sin poder ingresar a las cárceles, a principios de febrero la organización Nada Crece a la Sombra retornó a trabajar, esta vez en la Cárcel de Canelones. Desde la organización destacaron la posibilidad de volver a trabajar pero manifestaron que no les supieron explicar por qué no podían hacerlo en otras cárceles como el Comcar o en la cárcel de mujeres.

El trabajo socioeducativo en las cárceles de Uruguay

Como no sabemos cómo fue que se dispuso la prohibición, no tenemos muy claro cómo fue el retorno. Hubo diferentes versiones. La primera fue que nosotros no teníamos convenio y que era el Consejo de Política Criminal y Penitenciario el que prohibía el ingreso. El Consejo no tiene esa potestad, y además teníamos dos convenios. Después, Heber planteó que había un informe negativo sobre nuestro trabajo, lo cual nos preocupó mucho. Entonces, presentamos un recurso legal para saber qué decía ese informe. No nos dieron el acceso. Hicimos dos pedidos de acceso a la información pública y se nos negó el informe, diciendo que lo había pedido Larrañaga, pero él había fallecido meses antes de que el informe se hizo público. Desde la Unidad de Comunicación nos plantearon que no se envió a ningún medio el informe y que lo solicitó el ministro Jorge Larrañaga. Poco nos importa quien solicitó el informe, queríamos acceder.

Lo que hicimos fue empezar a reconstruir el informe en base a lo que se ha dicho en medios. Les plantemos a Mendoza y su gabinete, a fines de 2020, que en la cárcel de mujeres estaban habiendo amenazas y cuestiones asociadas a que mujeres que participaban de nuestros talleres perdían acceso a otras oportunidades. Mendoza dijo que esto no podía ser así y que lo iba a solucionar para que podamos trabajar correctamente. Nosotros dijimos que hasta no se solucione, no íbamos a trabajar en la cárcel de mujeres porque no podemos generarle un perjuicio. A mí no me escribió para decirme que se solucionó.

Hay otros puntos que son irrisorios y que muestran la impunidad. Hay distintas cuestiones que llaman la atención, y por eso este año estamos muy pillos en estar atentos a estas cosas.