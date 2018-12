Ney Castillo, referente de las políticas sociales de Ernesto Talvi: considera que “el gasto del Mides es insuficiente” y que el centro deben ser los niños y la educación

"Tenemos un Mides que es proadultos en su presupuesto, y no es proniños ni proeducación, pero la pobreza está afincada entre los 0 y 15 años", apuntó.

El movimiento Ciudadanos del Partido Colorado -liderado por el economista Ernesto Talvi- cuenta con un referente en el área de integración social que trabaja con equipos dedicados a desarrollar programas que apunten a bajar los niveles de delincuencia: se trata de Ney Castillo.

¿Cuáles son sus propuestas en políticas sociales? ¿Cómo planean llevarlas adelante?

No estaba en mi espectro de posibilidades volver a la política, pero un día vino Ernesto Talvi y me pareció un hombre diferente, muy entusiasmado por los temas sociales. Un amigo en común me invitó a ver una charla de él en Maldonado, y me entusiasmó mucho. Él transmite un mensaje diferente al resto, y me contagió su emoción sobre los temas que plantea en torno a los problemas del Uruguay.

Me parece que él es el único cambio en serio, que va a revolucionar las cosas. Me devolvió la adrenalina por los temas sociales del país.

Uruguay tiene una sociedad absolutamente quebrada. La línea de Talvi se centra en los niños y en la educación: el Uruguay se recupera a partir de recuperar a nuestros niños y al sistema educativo.

Al Frente le han fracasado cosas de forma sistemática en casi todas las áreas. Creo que el Frente tiene muy buenos técnicos, pero cuando llegan a poner a las personas que van a dirigir los proyectos, ponen a cuotas políticas. Uruguay Crece Contigo ha fracasado porque no hay una evaluación de cómo marcha, no hay seguimiento y no hay transparencia: por más bueno que sea el proyecto, sin esas cosas se falla.

El gasto del Mides es insuficiente. Hay que introducir programas en áreas más vulnerables a través de la mejora del gasto. Hoy tenemos un Mides que es proadultos en su presupuesto, y no es proniños ni proeducación, pero la pobreza está afincada entre los 0 y 15 años.