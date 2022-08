Nicolás Iglesias sobre cambios en el Opus Dei: "Es normalizar una situación excepcional"

El investigador especializado en religión, Nicolás Iglesias, explica que estos cambios responden a una filosofía del actual Pontífice, Papa Francisco, para crear una iglesia "más cercana a las personas". A su vez, esta orden religiosa recibirá más controles y deberá rendir cuentas anualmente.

Nicolás Iglesias - investigador especializado en religión

El Papa Francisco desde su asunción como papa en estos nueve años y medio que va ha hecho muchos cambios buscando una iglesia, en lo que él dice, más cercana a las personas, más horizontal, menos jerárquica, más evangelizadora, más sinodal, o sea más participativa, y el Opus Dei se ha caracterizado por ser una estructura muy jerárquica donde la obediencia es muy importante, y (el Papa) venía haciendo algunos gestos (pedidos de perdón de abusos a los indígenas en Canadá). Esto se enmarca dentro de una reforma constitucional de reorganización del Vaticano y que viene a normalizar una situación excepcional que se había generado cuando Juan Pablo II en 1982 le da este estatus de prelatura especial, y siguió siendo la única prelatura especial, no es que se generaron otras. El Papa hace que un grupo específico que es una institución secular del clero se vinculara con el Papa y no a través del dicasterio del clero. Dicho en jerga más laica, podríamos decir que pasó de estar en un ministerio a estar en otro ministerio. Antes se comunicaba directamente con presidencia, con el Papa, y ahora se tiene que comunicar con el dicasterio del clero que es el que rige los aspectos vinculados a la vida de los religiosos. Y no está en el dicasterio de los obispos, porque antes esta prelatura especial que tenía el Opus Dei lo ubicaba como un obispado más, sin territorio y sin pueblo. Porque los obispados tienen que tener gente. Pero el Opus Dei tiene una estructura de sacerdotes, de numerarios, de supernumerarios, una membresía, que también era una situación un poco distinta a las otras órdenes religiosas porque los miembros laicos (los que no son sacerdotes) igual tenían un montón de votos de pobreza, de castidad, de normas religiosas de vidas en centros, que se asemejaban a una vida religiosa que tendría una persona del clero. Antes el prelado, el guía espiritual el Opus Dei, que lo elegía el Opus Dei, era nombrado, por tradición, obispo. Ahora este cambio dice: "No, el líder el Opus Dei no va a ser más obispo y no va a funcionar dentro de las diócesis como una diócesis más. Va a depender del clero". Esto genera mayor control, porque antes los obispados rinden cuentas cada cinco años. Y ahora este grupo, al depender del clero, va a rendir cuentas cada un año. El Opus Dei fue fundado en 1928 por Escrivá de Balaguer. Cuando fue fundado como una obra no tenía prelado ni obispos. Eso es todo un proceso de muchos años, hasta el año 82 consiga ese prelado especial. Contar un poco qué es el Opus Dei, para no tener solo la imagen del Código de Da Vinci. En España está la mayor parte de los miembros del Opus Dei. Hay 90 mil miembros del Opus Dei en el mundo, en 90 países. En las Américas unos 30 mil, en Uruguay 600. Suena muy poco pero son miembros que se comprometen full, con un contrato, con un acuerdo, y tienen esta cuestión de la santificación de la vida, del trabajo, la pobreza, el apostolado. Son personas que se dedican a pleno al trabajo en la iglesia. Y su origen en España, que se da en el contexto del franquismo, siempre ha sido muy señalado, porque varios ministros de Franco fueron miembros del Opus Dei. Su talante anticomunista, ese talante conservador, lo asoció siempre ha estar vinculados a sectores de la derecha política en distintos contextos, no solo en España, también en Chile por ejemplo. Este es un poco el contexto histórico: tiene este cuestión de la piedad personal. Es un grupo que puede contar los miembros. Si uno pregunta cuántos miembros tienen los Salesianos, o los Jesuitas o los Maristas nadie puede dar una lista de gente.

¿Son una elite?

Esto tiene que ver con cuáles son sus prioridades de evangelización. Ellos han enfatizado en, como decía Escrivá de Balaguer, primero a la cabezas, a las elite intelectuales, o sea fundar universidades, colegios, transformar a la sociedad desde arriba, a las clases dirigentes. Elite económica también. Primero llegar a las elite, por eso quiere decir que después trabajen con sectores populares y con personas de todas las clases sociales. Por eso es tan distintivo que uno puede encontrar dirigentes políticos en todo Latinoamérica que pertenecen al Opus.

¿El Opus Dei de acá rinde cuenta al arzobispo?

Parecería que no, pero en realidad el Papa le hace este pedido; ahora el Opus Dei tiene que reformar su estatuto, y lo tiene que presentar al Vaticano y que se aprobado. Lo que siempre se le señala, dentro del mundo católico, es que son de "formar rancho aparte". Hacen cosas, por más de que tengan que consultar la obispo, de esta cuestión de trabajar solo con ellos y para ellos, en un cierto punto, un "cortarse solo" del resto de los católicos. Según este cambio, uno entendería que ahora tendría que estar más integrados a otras congregaciones de la iglesia. No es que no lo estén, pero esta intención es como esta normalización del estatuto.

Denuncia al vaticano sobre el Opus Dei sobre trabajo sin recibir nada a cambio

Tiene que ver con una compresión religiosa. Las personas que deciden estar ahí entienden que van a santificar su vida a través de su trabajo. Lo hacen por una vocación religiosa. Que eso después en la práctica implica que vos estás trabajando para una institución, y que lo hacen sin recibir ninguna remuneración es verdad. Las mujeres que denuncian esto es que trabajaron muchos años y que no recibieron ninguna remuneración, que no estaban en caja, no tenían aportes. Lo complejo, que por eso se asocia a que este cambio también es en parte por esta denuncia, es que en realidad parte del funcionamiento de algunas instituciones religiosas dentro de su metodología de trabajo. Por ejemplo, el Opus Dei tenía una escuela de mucamas en Argentina. Entonces traína mujeres jóvenes de sectores populares, que no tenían opciones de trabajo. Y las tenían en estos lugares que supuestamente le deban un título de mucama y en realidad después se quedaban trabajando dentro de la obra. Esto es lo que Francisco quiere cambiar, que sea más permeado por la sociedad, que las personas tengan más libertad de conciencia, de elección, y que sean controlado por la iglesia.

¿Recepción del Opus Dei?

El Prelado lo recibió de forma filial, amorosa, bien, que va a recibir los cambios. Tampoco puede no recibir los cambios, si no estás afuera de Roma. La iglesia católica en su diversidad y en su flexibilidad, que ha tenido 2000 años de unidad, parte de su capacidad de incidencia. El Papa es muy inteligente y pastoral en decir que tiene que volver a su origen de fundación, que no está enfocado en la jerarquía, sino en la evangelización. No en lo clerical, sino en lo laical. Jerarquía hay en toda la Iglesia Católica y es piramidal. Lo que tiene que cambiar es el pedido de carisma, que tiene que ver con esta cuestión más democrática en el interior. Y también está la situación de normalizar estos miembros laicos (98%). Porque tenían tanta exigencias estaban sobrecargados con todas las responsabilidades. Tienen la entrega como si fuera un sacerdote, pero no tienen los derechos de estar en el clero. Muchas de las instituciones del Opus, las educativas, las ONG, no son jurídicamente de la prelatura del Opus Dei, son de laicos. Toda la responsabildiad está en los laicos con las exigencias de un sacerdote.

¿Tiene elementos sectario?

En general los especialistas de religión no hablamos de sectas porque es una carga peyorativa. En realidad la palabra secta quiere decir "separado". El Opus Dei no es una secta porque justamente no está separado. Es una palabra católica: secta eran los otros que no eran romanos. Normalmente no son una secta. Si en la práctica, podremos decir que tienen aspectos sectarios de control de la vida privada, que también tienen otros grupos cristianos.

¿Y el abuso de conciencia?