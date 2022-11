Óscar Andrade: "Falta integralidad en el proyecto y se corre la edad jubilatoria al barrer"

El Senado tiene varios temas para tratar antes de finalizar el año, en los que se anticipa que habrá discusiones entre oficialismo y oposición. Como asunto principal está la reforma jubilatoria, para lo que se conformó una comisión especial de 17 integrantes que comenzará a estudiar el proyecto del gobierno y a la cual el Frente Amplio se opuso. "Más de un millón de las personas que hoy trabajan nos vemos afectados porque hay que trabajar más años y con menos plata", dijo el senador.

Además, se debe expedir sobre el pedido de juicio político que elevaron los ediles de Montevideo contra la intendenta Carolina Cosse, que “pone en riesgo la institucionalidad” según el Frente Amplio.

Oposición a la reforma de las jubilaciones

Hay elementos que son políticos. Lacalle se comprometió con que esta reforma no iba a afectar a quienes hoy trabajan. Más de un millón de las personas que hoy trabajan nos vemos afectados porque hay que trabajar más años y con menos plata. Eso es un elemento político. Lo otro es un elemento de integralidad. No se han querido tratar inequidades que son claras a nivel financiero. Un kiosquero aporta más que un dueño de estancia hoy. No se pone todo en la discusión. Tampoco atendió garantías que se ponen como prioridad en la reforma como pobreza en la primera infancia o inseguridad alimentaria. No viene acompañada la reforma con elementos que protejan el sistema de cuidados o inseguridad alimentaria.

Parece sensata la discusión integral, que fue lo que votamos en el Parlamento. Hay puntos que no mueven la aguja en lo económico. El tema discapacidad si lo mueve. Aumentar la edad al barrer no parece tener sentido. Nada tiene que ver con lo que se comunicó de anuncio. No se explican qué sectores son excepción en construcción. Falta integralidad en el proyecto y se corre al barrer.

Vamos a ahorrar en pagar jubilaciones. Se critica la reforma del 2008. Lo que explica el déficit es que las jubilaciones se aumentaron x3. Si el BPS se dedicara a pagar jubilaciones prácticamente no tendría déficit. El sistema de cuidados se congeló y el ritmo de expansión de centros caif se detuvo. Las políticas en la infancia en los gobiernos del FA se multiplicaron por tres. Es estructural del Uruguay la pobreza en primera infancia. Las personas con discapacidad son las más excluidas. Si parte del perímetro es los trabajadores trabajan más años para jubilarse con menos, los empresarios no van a hacer ningún esfuerzo.