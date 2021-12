Pablo Mieres sobre el cierre de Casa de Galicia: "Uno puede cuestionar decisiones del Poder Judicial, pero hay que acatarlas"

El Ministerio de Trabajo planea modernizar los Consejos de Salarios en 2022 aprovechando que habrá pocas negociaciones entre empresas y sindicatos este año. El consejo superior tripartito del sector público acordó un ajuste del 7% para los funcionarios a partir de enero y las autoridades vienen siguiendo de cerca la situación de los trabajadores de Casa de Galicia, cuyo cierre fue decretado por la Justicia.

Fernando Pereira

Con Fernando nos llevamos muy bien. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero lo cortés no quita lo valiente. Obviamente tenemos diferencias en muchas de las apreciaciones que hizo en la entrevista. La norma vigente en materia de ocupaciones tiene el apoyo de la OIT. Es textual un artículo del Comité de Libertad Sindical de OIT no es contraria a la OIT. Nosotros tratamos de cumplirlo sobre la base del diálogo.

La mediación de su cartera en ocupaciones y huelgas

Lo que pasó el otro día en el puerto es una excepción. Llevamos un año y medio y muy pocas veces hemos tenido que apelar a que el Ministerio del Interior intervenga porque los trabajadores acuerdan el retiro ante la intimación por parte del Ministerio de Trabajo. Lo que pasó en el puerto fue que los trabajadores no aceptaron la intimación, se resistieron, no aceptaron alternativas de negociaciones del ministerio que le ofrecimos durante un rato bastante largo y por lo tanto ahí tiene que haber una intervención que habrán visto todos, una intervención que se lo llevaban, es decir, con todas las garantías necesarias. Se les planteó que levantaran la ocupación y que fueran al Ministerio de Trabajo a negociar. Se los planteamos de distintas maneras a través del director de trabajo y hubo siempre una respuesta negativa que en otras ocasiones entonces no nos dejaron más remedio. El gobierno lo que tiene es una voluntad de negociación absoluta, pero también tiene una obligación inaudible que es cumplir la ley. Hubo diálogo con la Policía y no aceptaron retirarse. Esa es la realidad que ocurrió. Abdala se hizo presente y ayudó a crear un clima que hizo terminar el proceso de ocupación. En un año y medio que llevamos de vigencia de la ley la mayor parte de las situaciones se resuelven por la vía del diálogo. No comparto la posición de Fernando Pereira. El gobierno dialoga y busca siempre el entendimiento. Si uno le pregunta a todos los dirigentes sindicales, están en contra del gobierno, quieren la derogación de la LUC, pero no pueden negar que en el ministerio siempre han tenido un ámbito de diálogo. El paro y la huelga es parte de la lucha sindical, el gobierno lo reconoce. Nosotros rechazamos la posición de que la ley afecta el derecho a huelga. Me alegro y estoy satisfecho del equipo del Ministerio de Trabajo, tuvimos una ronda salarial demasiado desafiante. Hemos terminado con un saldo altamente positivo. Alto porcentaje de acuerdos, algunos bitapartitos otros tripartitos.

Protesta en Tres Cruces

Error evidente. Error reconocido por el Ministerio del Interior. Hubo un oficial que no actuó con lo pactado. El disparo que salió no debió haber salido. El Ministerio del Interior trabaja en sintonía con el de Trabajo para que esas situaciones no tengan que ocurrir.

ANCAP

Lo que hace el directorio de ANCAP de poner arriba de la mesa es la necesidad de volver a negociar. El convenio había sido denunciado hace semanas. No puedo justificar una medida tan extrema como fue apagar la refinería. No es la manera de negociar. La imagen de algo que ocurrió solo cuando se dio un Golpe de Estado, la imagen que impulsan los bancarios de la marcha de Punta del Este como en el 2002, hoy hay 8 % de desocupación y 10 % y 11 % de pobreza y bajando. Un proceso de reactivación público y notorio. No digo que está todo bien, hay gente que está pasando mal, pero no estamos en un estado de decepción. Hay algunos sectores de la oposición que quieren construir situaciones dramáticas del pasado. Exabruptos hubo de todos lados y hay que tener cuidado con ellos. La línea de trabajo de las dos partes, de la banca de la coalición y del Frente amplio ha sido de diálogo.

Casa de Galicia

Se sentaron todos los legisladores de todos los partidos con el MSP, buscando apuestas y propuestas para salir de una situación que nos cayó repentinamente sobre una resolución judicial poco entendible. Parece que fueron errores muy serios. Uno puede cuestionar decisiones del Poder Judicial, pero hay que acatarlas. La reacción que tuvo el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo demuestra que es un Uruguay de diálogo. Estamos muy lejos de la grieta. El clima es de un país que no está en una situación de choque, rigidez o de todo o nada. Algunas medidas suenan disonantes para el país que hoy construimos todos y entre todos. Es un objetivo que acordamos y expresamente establecimos es de la posibilidad de encontrar un camino que signifique la mantención de los puestos de trabajo. Había todo un plan que tenía un tiempo y de repente aparece la decisión de cierre y eso complica las cosas. Estamos con muy buena disposición de todos, el sindicato, el Pit-Cnt. Quiero destacar a Marcelo Abdala, quien me llamó el 23 de diciembre diciéndome que el Pit-Cnt estaba dispuesto ayudar y eso me pareció una muy buena señal. Lo que resalta son algunas salidas de tono del movimiento sindical en algunas medidas y que no están en nuestra línea de trabajo. Eso se visualiza con más fuerza ese tipo de actitud. Hay que tener mucho cuidado cuando se toman las medidas. Hay medidas que van mucho más allá de una reivindicación de un colectivo de trabajadores. Están afectando a una ciudadanía en general. Estoy cuestionando el punto de vista del clima que generan. Eso genera otras reacciones que uno entiende que no deben predominar. Recuperamos el empleo antes de lo previsto. Hay gente sin trabajo y complicada también. La economía ha crecido más de lo que todos los analistas esperaban hace algunos meses. Eso hay que celebrarlo y no enojarnos.

Reclamo de los trabajadores bancarios

Se está trabajando en eso. Hay un diálogo que el Ministerio de Trabajo no ha participado porque es un diálogo entre OPP y los directorios de los bancos con AEBU. Ayer firmamos no solo un acta sobre la magnitud del aumento salarial, sino un espacio de diálogo que se instalará para discutir desde el punto de vista salarial cuanto es lo que queda pendiente para llegar a la recuperación total y en qué proceso de cronograma se cumplirá. Eso es clave. La situación del sector público es distinta, pero sin dudas que hubo una pérdida salarial como la tuvo el sector privado. Hay un compromiso del gobierno para cumplir el objetivo. Una vez que pase la LUC hay condiciones mejores para discutir esto. Antes de tener que resolver el futuro aumento probablemente para la ley de Rendición de cuenta podamos tener toda la película establecida y acordada. Hay distintas mirada de lo que se debe y de qué manera se calcula de lo que se debe. La inflación para adelante se pagará. Hay tiempo para recuperar y se irá recuperando. El sector privado es de una recuperación de unos 6 % y eso se cumplirá. Hay que seguir recuperando en la siguiente ronda. La meta es que no haya pérdida de salario real, eso es lo que dice en el compromiso por el país. Vino la pandemia, la caída del PBI, la necesidad del tiempo para recuperar y en eso estamos. Estamos trabajando para llegar a empatar al final, ojalá pudiéramos seguir de largo. El tema son los equilibrios de la economía y los tiempos.

Jubilados

Es un tema que lo está manejando economía. A medida que si el salario real de los trabajadores baja, también puede haber una pérdida que habrá que ver cuánto podrá ser.

Partido Independiente

Tenemos un diálogo muy fluido con el gobierno, el presidente de la República y con todos los partidos. A nivel parlamentario y coordinaciones que se están dando operativas en una campaña referida con el referéndum. Hay mesas de trabajos donde se están diseñando las campañas, el tiempo que dedicará cada partido para no pisarnos y la organización de los lugares a lo que se van. El funcionamiento es razonable. Cada partido tiene posibilidad de dialogar con los demás y el presidente de la República. Como Partido Independiente nos hemos sentido muy cómodos en nuestros planteos. Siento que dijimos en la campaña de 2019, que era slogan del partido, la garantía del cambio, una política dirigida a evitar la inequidad y creo que la hemos cumplido. El criterio del trabajo es un ejemplo. En el Ministerio de Trabajo hay un equipo de todos los partidos y estoy orgulloso del trabajo. Hubo una señal que está ratificada por todo, de empresarios y trabajadores en tener espacios de diálogo. Tenemos a Mónica Bottero defendiendo y desarrollando un programa de equidad de género bastante importante y que ha tenido avances. Hay que seguir avanzando en la equidad de género. Radio defendiendo en el tema de tener criterio más amplio con el tema cannabis. Hay trabajos en distintos ámbitos. Estamos dándole a esta gestión un componente que está vinculado con un cambio de equidad. Hay algunos que pintan un cuadro que quieren hacer para crear una oposición que le sean más fácil de enfrentar

