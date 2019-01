Partido de la Gente propone controles de drogas en ámbito laboral para parlamentarios y ediles

"Este control es positivo para dar transparencia y demostrarle a la ciudadanía que se está en las mimas condiciones que cualquier trabajador".

Desde el Partido de la Gente se plantea que los controles sobre consumo de alcohol y otras drogas en ambientes laborales se extiendan también a los legisladores.

Abordamos el tema junto a Francisco Zunino, dirigente del Partido de la Gente.

Esta medida no llega a los legisladores. En el 2013 se planteó que se hiciera algún tipo de control, pero no tuvo eco en los legisladores de ese momento. Desde el Partido de la Gente entendemos que el sistema político tiene que dar señales claras de ética y trasparencia al ser iguales que cualquier ciudadano.

Este control es positivo para dar transparencia y demostrarle a la ciudadanía que se está en las mimas condiciones que cualquier trabajador para cumplir sus funciones. Queremos también controlar el cumplimiento con las asistencias y con el trabajo en las comisiones: si alguien no va a trabajar tiene que tener sus descuentos y sus sanciones.

Sería muy bueno para la credibilidad de la política del país que voluntariamente hubiera acciones en estos sentidos por parte de los actuales legisladores de todos los partidos.

Hay varios mecanismos para implementar estos controles. Por ejemplo, las Intendencias han hecho convenios donde se establecen los protocolos para los controles, que pueden ser sorpresivos, no se requiere que se vean signos de alcohol o drogas. Los controles los puede hacer el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Trabajo, algún organismo externo al Parlamento.

Más que como una cuestión represiva, proponemos esto por un tema de transparencia. Queremos un cambio de actitud hacia el respeto que hay que tener para con el ciudadano. Queremos devolverle la credibilidad al sistema político para que la democracia sea firme y fuerte.

La decisión del control habría que dictarla desde el propio Parlamento, que ellos voten su propio sistema de control. Y que los controles se hagan de forma sorpresiva y voluntaria. Es bueno que estos controles se hagan en el Parlamento y en las Juntas Departamentales del país.

La sociedad uruguaya tiene problemas con las drogas en todos sus estamentos. Si eso está extendido o no en el Parlamento no lo sé, no tengo las pruebas. Hay que mostrarle a la ciudadanía que la función de gobernar se hace con la responsabilidad que corresponde.

He recibido apoyos y cuestionamientos. Este tipo de cosas hay que hacerlas y llevarlas adelante.