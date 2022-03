Penadés tras anuncios de Lacalle: "La tendencia y los compromisos que se tienen están calendarizados"

Este miércoles el presidente de la República compareció ante la Asamblea General a dos años de su gobierno. En el balance, hizo un repaso de lo hecho en 2021 y fijó metas para los siguientes dos años. En su discurso realizó hincapié en lo hecho en la pandemia, la actuación del Mides y planteó el balance económico de estos dos años.

A nivel económico, el presidente se comprometió a reducir, durante el próximo año el impuesto al IASS y el IRPF, en la medida en la que los números de la economía del país mejoren. En 2022 comenzará "el proceso para registrar la recuperación salarial", afirmó Lacalle. En cuanto a la educación, anunció que se creará la ciudad universitaria Jorge Larrañaga y se construirá "el nuevo Hospital de Clínicas" para 2030.

Balance del segundo año de gobierno de la coalición

Proceso para registrar la recuperación salarial

De la oposición no me termina de sorprender cosas. Hay cosas que no aplaudieron y no paran de sorprenderme. No está bien que no reconozcan las cosas positivas que hoy son inocultables y terminan no aceptando la aceptación del presidente y del gobierno de Lacalle. Los esfuerzos fiscales se han puesto en otras poblaciones. El presidente habló de la disminución del IRPF y en el impuesto a jubilaciones. La concepción está vinculada a que una disminución de la presión tributaria termina siendo una recuperación real del salario. Se trata de tomar medidas globales para un proceso de recuperación en los salarios. El presidente anunció que comienza el proceso de recuperación salarial. El sector público ha sido una pérdida lateral.

En Uruguay hoy la tasa de desempleo es más baja que en el 2019. Es u conjunto de medidas que tiende a abarcar un proceso de recuperación en beneficio de la población. Ha habido un aumento de la tasa de actividad y también en todo el interior. Si hay un perfil de disminución de la pobreza y se acompaña con la generación de empleo, se asocia a la caída de desempleo. La pobreza infantil está acompañada de la pobreza en general. Se mantiene en una tendencia general a la baja. En la pobreza de 0 a 6 hay tendencia a la baja. En la otra sube, pero tiene tendencia a la baja.

El anuncio del presidente es de carácter general. Los equipos han logrado un compromiso en el tiempo. El proceso de recuperación y hasta crecimiento se daría hacia el 2024. El presidente anuncia el inicio de un proceso que estaría acordado. La tendencia y los compromisos que se tienen están calendarizados.

La diferencia de cálculo prevista en la ley, y el FA usó las dos, el gobierno entendió que los cálculos deben hacerse por ese mecanismo. Iniciamos la gestión con una situación de déficit fiscal más grande de los últimos de 30 años. De eso comenzamos a salir y esas son las buenas noticias que marca el gobierno. La discusión técnica sobre si esas dos posiciones y si en una de ellas se graba más que en otras es una discusión que lleva a concluir que la decisión del gobierno tiene como objetivo tratar para adelante un acompasamiento con el crecimiento económico del país.

El gobierno habla de no aumentar impuestos, que es lo que ocurrió realmente. Si se quiere ver el cómo aumento de impuesto la rebaja de 2puntos de impuesto la compra con tarjeta, me parece que es poco sostenible. Aumento de impuestos es haber modificado IRPF, IVA. Son los impuestos de gran y masiva recaudación. Cuando se confunde impuesto con tarifa es insostenible. No ha habido un aumento de impuestos. El gobierno no aumentó un solo impuesto para tratar de tapar el agujero que habíamos heredado.