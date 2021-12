Presidente de UTU: "Acá no hay ningún recorte; si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a seguir siendo malos"

Las autoridades educativas presentaron un plan de trasformación de toda la currícula, sobre todo en el funcionamiento de la ANEP. El presidente Lacalle Pou participó del lanzamiento y en la salida del encuentro fue increpado por integrantes del sindicato de la UTU, AFUTU. La presidenta del gremio reclamó que "se está desmantelando" la educación técnica y solicitaron que tome cartas en el asunto.

Pereyra dijo que "los problemas que tiene UTU son los problemas generales de la educación" y sostuvo que no se quitarán cursos, sino que se busca "aggiornarlos" a las demandas actuales.

Oferta actual de la UTU y reclamos por "recortes"

Acá no hay ningún recorte. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a seguir siendo malos. Venimos con un plan y lo estamos aplicando. Nos hemos comprometido con la ciudadanía para hacer cambios y sacar adelante estos magros resultados que tiene la educación. Los problemas que tiene UTU son los problemas generales de la educación. Son niveles educativos que no llegan a los niveles que tenemos. La equidad social no está contemplada. Los chicos que vienen de los sectores más carenciados son los que tienen peores niveles educativos. Nuestra oferta educativa está asociada a los niveles más bajos socioeconómicos de la sociedad y ahí se siente de sobremanera. Queremos que haya una igualdad en educación para todos. El oficio en general lo logran bastante bien. El problema es en el resto de los conocimientos. Estamos más o menos igual a Secundaria. La parte de oficios sale bien, el problema que encontramos es que hay currículas que están desactualizadas, más con los cambios tecnológicos. Hemos encarado el aggiornamiento de la oferta educativa para preparar a los chicos para el papel productivo que el país necesita. No vamos a dejar de dar ningún curso, no sacamos nada. Vamos a seguir con mecánica automotriz, pero partimos hacia una nueva. Estamos rediseñando nuestra oferta educativa. El año que viene en Montevideo y Paysandú vamos a lanzar los rimeros bachilleratos tecnológicos bilingües. Estamos avanzando hacia eso. Queremos tener chicos formados para lo que necesita el puesto. No vamos a cerrar nada, lo vamos a aggiornar a lo nuevo.

Cantidad de grupos

De acá a marzo va cambiando la inscripción en los alumnos. Nosotros tomamos enero de 2020 y para el 2021 pensamos hacer lo mismo. Tenemos 17 grupos abiertos que no tienen alumnos, eso no puede suceder. No se le paga a un docente ahí, se le paga a 14, 15. Si se toma en este momento, todos los grupos que hay con 5 alumnos, eso equivale a construir una escuela técnica por año. Es un millón 200 mil dólares. Abrimos grupos con los que hay, si hay dudas, se deja en suspenso. No van a quedar alumnos sin tener los grupos. El primero de marzo puede haber 100, 70 o veinte grupos más, según los alumnos. La oferta está, la vamos a publicar y estamos haciendo un esfuerzo logístico muy grande. Los alumnos van al centro educativo y realizan su inscripción o preinscripción automática. No tenemos un número exacto de alumnos mínimo. Hay grupos que son de continuidad educativa. Hay una tendencia sí. Con respecto al resto de los alumnos que quedan, a todos se les va a ofrecer una oferta educativa. Sin clase no van a quedar. Se busca la alternativa. No se puede con determinados grupos muy chicos abrir grupos de alumnos. Siempre se le va a buscar una solución y alumnos sin clase no van a quedar. La continuidad educativa nosotros la aseguramos. Se invierte en cada grupo de 30 a 35 mil dólares. Eso tiene que realmente estar destinado y ser destinado para que la sociedad uruguaya vea que hay un retorno. El año pasado se abrieron 100 grupos nuevos. Hay profesionales que tienen más horas y otros que tienen menos. Estamos en contacto permanente con el gremio haciendo soluciones quirúrgicas cada caso.

FPV

La administración jamás dijo que lo iba a eliminar porque es extremadamente necesario. Es fundamental tenerlo. Lo primero que nos pusimos a ver ha cambiado y lo vamos a potenciar fuertemente. Cuando un chico sale de la escuela con 12 o 13 años, sale sin rezago. Lo ideal es ciclo básico. Si ese ciclo se cae, ahí está el FFB, por eso nos parece que tiene que ser con chicos más grandes. Buscamos que sea amigable, cambiamos exámenes por proyectos. Salen con un certificado laboral. Están prácticamente todas las opciones.

SEC

Hay 11 en todo el país. Cada grupo de esos tiene 223 horas docentes delas que directamente se dan horas de clase 25. El resto son horas de apoyo con los alumnos. 223 son con un grupo. Así está diseñado el programa. Por algo lo vamos a cambiar por algo que es racional y mejor. Son horas de coordinación, apoyo. No son horas directas. Se trabaja en otras actividades con los alumnos. Considero que es mucha cantidad de horas. Eso es un curso que no da certificación. Lo formalizamos y lo llamamos como FPV reforzado, con mayor cantidad de educadores. Van a haber más grupos FPV y vamos a presta más atención, sobre todo en Montevideo. Cambiamos la oferta educativa. Esta no certifica y ahora está exactamente adaptado para eso. No es que cerremos los centros, cambiamos los ejes educativos.

Anexo de UTU en Villa del Rosario

No lo vamos a cerrar. En el momento en que se pidió que se cargara el grupo, se vio que no estaba la cantidad de alumnos que entendíamos. La institución está haciendo propaganda para eso. El problema se presentó en primer año, que había muy pocos alumnos. Se va a abrir y no hay ningún tipo de problemas. Nosotros queremos que se abra y no tenemos ningún interés en que se cierre.

Asignación de horas docentes

La hora docente se asigna una vez que se habilita el curso. Luego se pasa a la etapa de designación. Es probable que comience a mediados de diciembre. Hay una segunda etapa en febrero con el resto de los grupos. En marzo es probable que haya otra.

ATD

Tenemos que separar al sindicato con las decisiones sobre las horas. Las ATD nosotros empezamos a trabajar con las reformas en junio, julio, esperando los informes que pedimos a INDEED. Luego solicitamos a las ATD para que trabajara con nosotros. No puede aprobar, pero da la visión de la ATD. Luego que se aprueba, se le pasó a la ATD y solicitó hacer una ATD por escuela. Hoy comienza una ATD nacional. Posteriormente a eso va a asacar el informe.

Planes de egreso de UTU