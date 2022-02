Rafael Seijas sobre el préstamo del BID: "Mejorarlo en su contenido, no en el monto"

La Junta Departamental de Montevideo logró aprobar el pedido de prórroga de 70 días al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y así continuar con el estudio del crédito de 70 millones de dólares que pidió la IMM. Para hablar sobre el acuerdo de la prórroga conversamos con el edil del Partido Nacional, Rafael Seijas.

Prórroga de análisis del préstamo del BID

Evaluamos positivamente. Fue una reunión compleja. Lo importante es que logramos un acuerdo sobre lo que vamos a empezar a discutir. Nos marca una hoja de ruta para trabajar en estos 70 días que vienen por delante. Tiene dos patas importantes, la primera es que hay un compromiso por la Intendencia de Montevideo de que se va poder mejorar préstamo. Llegamos a un acuerdo de que se va poder mejorar siempre y cuando no tenga que volverse a votar por el directorio del BID. Mejorarlo en su contenido, no en el monto.

La meta de la intendencia es que no volviera a Washington por tema de tiempo. El acuerdo que llegamos fue a eso. Respecto al préstamo cedemos es que no pedimos la reformulación del préstamo para que no vuelva a Washington. Ahora podemos hacer otros cambios, pero los vamos a estudiar con técnicos para que eso implique de no volver a Washington.

El compromiso por parte de la IMM con dineros propios aumentar el dinero al préstamo del BID. La intendencia había planteado en 12 millones de dólares la partida de saneamiento. Acá acordamos verbalmente y puesto en el texto, si bien buscamos no ser específicos para tener un margen y conversar, la intendencia es que hará ahorro propios, que eso implique un aumento sustancial en los dineros destinados al saneamiento.

El BID tiene establecido determinados procedimientos. No solo habrá políticos, sino que también habrá técnicos. Con el BID estaremos abiertos a conversar para que este préstamo salga.