Raúl Lozano: "Cabildo Abierto de ninguna manera se va a transformar en un partido mano de yeso"

El vicepresidente y senador de Cabildo Abierto se refirió al episodio ocurrido entre el vocal de ASSE por parte de CA, Enrique Montagno, y Leonardo Cipriani, presidente de ASSE. Además, explicó cómo se está desarrollando el vínculo con el resto de la coalición.

"Cacería de brujas" en ASSE

Montagno dice que expresó un número al azar. No existen esos 135 cargos ni tampoco existe esa gigantesca estructura. El señor Puppo quedó resentido con el partido luego que se lo separa del partido debido a que entre otros incidentes, tuvo un episodio relacionado con violencia de género. Eso para Cabildo Abierto es grave. CA se distingue de los otros partidos porque estas cosas no se pueden permitir.

Destitución de Enrique Motnagno por parte de Manini

En realidad es Montagno el que le dice a Manini que tiene que dar un paso al costado. Manini me llamó a mí y me explicó el problema. Entendimos que es un caso que ameritaba aceptar la renuncia de Montagno. CA entiende que los hechos fundamentales que han pasado en el país el gobierno está actuando con eficacia y eficiencia. Confirmo lo que dije en la cacería de brujas que se hizo con falta de sensibilidad. Se trata de simples trabajadores y hay familias atrás. Me gustaría que el doctor Cipriani se retracte en cuanto a estas personas. No creo que en otro organismo del Estado se esté haciendo ni se vaya a hacer algo similar. Toda investigación, bienvenida sea. Estoy de acuerdo en que se investigue cómo entraron cada uno de los 30-40 que destituyó Cipriani. También me gustaría saber por qué firman los contratos entre dos. Me guastaría saber por qué las personas que firman el contrato en nombre del Estado no fue destituida y la persona contratada sí. Investiguemos cómo fueron estos últimos diez años.

El partido quiere que Cipriani se retracte. Formamos una coalición de gobierno. El PN tiene su propio perfil e ideología. El PC también. Somos partidos diferentes. Cabildo Abierto de ninguna manera se va a transformar en un partido mano de yeso. Vamos a firmar y apoyar todo lo que firmamos en el compromiso con el país. No vamos a poner un palo en la rueda, al contrario. Siempre vamos a tener una actitud proactiva. No tiramos cosas al azar sin pensar. La oposición hace la fácil en proponer cosas y no dice cómo financiarlas.

Pienso que va a ser un encuentro similar al año pasado. El año pasado se hizo un informe Pienso que es apropiado una reunión de este tipo para saber cómo estamos parados. Es una reunión en donde van todos los legisladores de la coalición. Que haya una especie de rendición de cuentas anual me parece que es muy productivo.