Rodolfo Saldain: "El 96 % de personas mayores tienen un beneficio de seguridad social"

El integrante de la Comisión de expertos en Seguridad Social conversó sobre la actualidad del trabajo en materia de seguridad social, la reforma de la caja militar y la caja profesional.

Actualidad

Seguridad social

Edad jubilatoria

En general están más próximos en los 65 que en los 60. Nosotros estamos en los 60, a veces con distinción de sexo a veces no. Estamos en los 60 de manera uniforme. En caso del hombre se fijó en el año 79’. La esperanza de vida crece un mes y medio por cada año. Un aumento muy importante de la esperanza de vida y de vida saludable de las personas mayores. Hay que contemplar que no todos envejecemos de la misma manera ni todos podemos desarrollar nuestras actividades habituales después de cierta edad.

Proceso de la LUC

Caja militar

Pago por ficto

El pago por ficto proviene de la época de cuando no se sabía lo que era el eslabón profesional. Hoy eso cambió radicalmente. Una de las preguntas que nosotros hicimos al directorio de la caja fue que si no habían considerado la posibilidad de pasar por una exportación por lo real. No había sido considerado y el anteproyecto de la caja tiene esa dificultad por ejemplo un tema en el que hemos reparado de que el profesional universitario de hoy, y sobre todo de las nuevas profesionales, no es lo mismo que lo que era el abogado, el ingeniero, el arquitecto del pasado. Apenas uno de cada tres profesionales hacen solo ejercicio liberal de la profesión. La mayoría tiene una actividad dependiente amparada por otro algún otro organismo.

El 44.9 % de las personas que aportan a la caja profesional lo hacen porque quieren, porque en verdad no está trabajando. Lo toman como un ahorro para su jubilación.

Hay un problema de inequidad. El sistema es particularmente heterogéneo. Tratamos de demostrar cuán diferente era lo que resultaba cada peso de aporte según donde cada persona aportara. Cada peso de aporte debe de rendir lo mismo y es muy diferente según el sector de afiliación de la persona. Esto no quiere decir que sea barato el aporte a la caja profesional. Es un esfuerzo muy grande para el profesional. El que logra hacerlo le rinde mucho más.