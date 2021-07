Rodrigo Arim: "La inscripción a Facultad de Ciencias creció 50% en 2021"

El rector de la Universidad de la República conversó sobre las bases del documento sobre la vuelta a la presencialidad y cómo será la vuelta a las clases en las distintas sedes universitarias. También habló sobre la continuidad de los estudiantes en pandemia, el impacto del presupuesto "austero" en la universidad, los recursos solicitados en la rendición de cuentas, los aportes de la universidad durante la crisis sanitaria, y el vínculo entre la universidad y el sistema político.

Vuelta a la presencialidad

El 15 de abril aprobamos el protocolo con la idea de tener un mecanismo relativamente automático para ir habilitando el paso a la presencialidad en la Universidad de la República. Hay que tener en cuenta el nivel de riesgo sanitario medido a través del índice de Harvard y su estabilidad, no importa el dato de un día sino de su evolución. Para eso nos nutrimos de información que provee los cuadros docentes de la UDELAR sobre cuál es la proyección para la semana entrante para cada uno de los departamentos donde la UDELAR tiene sedes importantes. A partir de eso lo que hacemos es habilitar un conjunto de actividades presenciales. Su instrumentación depende de los servicios de las facultades. Venimos de un periodo muy prolongado de ausencia en la presencialidad. Desde el 13 de marzo del año pasado con una no presencialidad o funcionamiento virtual muy importante durante el primer semestre, que luego fue flexibilizándose durante el segundo semestre del 2020. Pero este primer semestre del 2021 fue particularmente severo. Los estudiantes toman decisiones y nosotros no podemos bajo ningún concepto de un miércoles a un lunes volvé a clases cuando en realidad la mitad de quienes desarrollan su formación en Montevideo provienen del interior. Incluso en el interior también en las cuales tenemos sedes importantes como en Salto, Maldonado, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Rocha, los estudiantes se movilizan hacia esos lugares para estudiar. Tenemos que darles una ventana de tiempo razonable para que puedan adaptarse. Por lo tanto, no es que vamos a estar anunciando siempre lo que va estar sucediendo la semana siguiente, sino que en cada caso hay que tomar los recaudos para avanzar sobre la presencialidad dando los espacios y tiempos suficientes para la adaptabilidad. En algunos casos puede haber hasta funcionamientos híbridos. En algunos componentes permanezcan la virtualidad y otros en funcionamiento más presencial. Hemos recuperados algunos espacios críticos de presencialidad. Por ejemplo, la facultad de Odontología. La enseñanza clínica en odontología es riesgosa en contexto de pandemia. En el hospital de clínica están comenzando las prácticas clínicas. Según el criterio de las facultades podrán volver aquellos estudiantes vinculados a los laboratorios y talleres. Con el cuidado de la progresividad hemos estado haciendo desde el 13 de marzo. Otro componente equilibrando con cautela si bien la evolución de la vacunación del país es muy buena, hay que tener en cuenta que la población entre el 20 y 24 años son todavía el grupo etario con el menor porcentaje de vacunación. La información que tenemos en este momento es que un 20 % de población totalmente vacunada. Hay un gran porcentaje con dos dosis, pero hay que darles las semanas para que estén totalmente vacunados. Si bien no es una variable particular, si hay que tenerla en cuenta para tener cuidados correspondientes.

Protocolos

Irán habilitando ciertos tipos de actividades. En función de la evolución del índice de Harvard. Las oficinas de las facultades estarán en los horarios normales con protocolos adecuados, los alumnos podrán concurrir. Las áreas más afectadas puedan volver a la presencialidad a medida que el índice lo permita. La evolución de la pandemia fue muy veloz entre marzo y abril, y ahora está cayendo rápidamente. Hay que tener en cuenta los riesgos.

Estudiantes

Nosotros no podemos exigirle al estudiante que esté vacunado. Si podemos analizar que aquellos que estén vacunados puedan volver a la presencialidad. No es discriminación. A medida que se mezclen población vacunada y no vacunada es un factor de riesgo importante.

Autonomía

Bajo el criterio general de que tenemos que retornar a la presencialidad, no hay construcción universitaria sin comunidad universitaria. Como se van acomodando las piezas para volver tendrían que ser los servicios. Los que sufren más son los que tienen laboratorios y prácticas clínicas. Química y Medicina son las facultades que tienen más apuro por volver.

Educación

Sin dudas que lo que sucede en todos los niveles es que está afectada, en términos de calidad y profundidad de la enseñanza por la pandemia. En términos de aprobación de cursos y cursados, en promedio no tiene diferencias con 2019 y 2018. No hay mayor deserción. Mantuvimos la comunidad universitaria cohesionada. Cerramos un convenio con ANTEL que permite comprar conectividad para algunos estudiantes. Rinde sus frutos en base a que no tenemos que llegar a los abandonos. Parte del componente formativo tiene que ver con el intercambio entre pares y docentes. Eso nos preocupa en estos momentos y queremos volver cuanto antes.

Becas y beneficios

La UDELAR hace una solicitud de la rendición de cuentas bastante distinta que puede hacer en años habituales, es solicitar en condiciones de hacer y no tienen financiamiento para hacerlo. Tenemos una reducción en presupuesto reales de alrededor del 5% y 6 % en 2021. Uruguay está atravesando una situación crítica, sanitaria, social y económica. La universidad no puede ser abstracciones de esta realidad y tomamos la decisión por unanimidad de colectivos de hacer un pedido presupuestal que por un lado aplace la realización de algunas cosas que queríamos hacer, por ejemplo levantar los cupos de algunas carreras o concretar otras que tenemos académicamente aprobadas, pero no están instrumentadas por falta de financiamiento. Salvo el componente del interior que recibió una refinanciamiento el año pasado. No vamos a solicitar lo que ‘no nos dieron’ y que creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Queremos priorizar dos áreas críticas que tienen que ver con el covid, por una lado potenciar la capacidad de la UDELAR de aportarle al país durante este proceso de ‘salir de la pandemia’. El Hospital de Clínicas está planteando el desarrollo de tres programas, baratos, asociados al covid. Primero Uruguay tiene un atraso relativo en el diagnóstico oncológico importante, no es responsabilidad de los prestadores de salud. Debido a la pandemia hubo restricciones en el funcionamiento del sistema sanitario que no permitieron la técnica y diagnóstico. La UDELAR a través del Hospital de Clínicas está proponiendo un programa de diagnóstico y tratamiento rápido del cáncer de mama. No queremos que se transforme en un problema sanitario importante para la sociedad uruguaya. Segundo, ustedes saben el fenómeno que se llama Long covid, que son efectos a largo plazo por el Covid-19. Un gran segmento de la población que atravesó el covid tiene efectos sanitarios relevantes, es decir, que continúan con sintomatologías importantes por un periodo prolongado fundamentalmente respiratoria. El Hospital de Clínicas está pensando en tener un centro especializado en tratamiento de Long covid. Tercer programa, Accidentes Cerebro Vasculares (ACV), durante 2020 y 2021 los accidentes tienen secuelas importantes y esas secuelas no han sido tratadas de forma adecuadas. Estamos pidiendo recursos para estas tres cosas y es lo que podemos hacer por el país en este momento.

Rendición de cuentas

Nuestra responsabilidad es poner arriba de la mesa algunas potencialidades que podemos hacer. Creemos que estamos en condiciones para aportarle al país. El Hospital de Clínica creemos que tiene cierta versatilidad de poder hacerlo que otras entidades de salud no las tienen. Acá hay muy buena noticia. En el Uruguay creció la matrícula universitaria, un 12 % en 2021. Cuando el año pasado lo hablamos con el presidente de ANEP pensamos que habría una reducción en la matrícula, nos encontramos con una mayor matrícula. En particular la facultad de ciencias que venía con una inscripción estable o cayendo, aumentó un 50 % de inscripción. Sin dudas que Uruguay necesita más científicos. También enfermería que tiene un shock importante en las inscripciones. Lo cierto es que no podemos pensar que podemos inscribir a más de 3000 estudiantes que no teníamos previsto y atenderlos con los mismos recursos docentes. También tenemos otra realidad, la plataforma Zoom, que la contratamos con lo que hemos ahorrado en otros ámbitos por la no presencialidad.

Aporte de la UDELAR a la lucha contra la pandemia

Hay un seco que es la epidemia. Las ciencias provenientes del área biológica esperamos tengan un mayor aporte que las demás ciencias. La ingeniería hizo un aporte relevante. Desde diseño de protectores faciales de la salud hasta reparación de respiradores. En el área social hubo aportes desde seminarios. En este momento particular que estamos atravesando queremos nutrir gran parte de los recursos humanos que aportan las redes humanísticas.

Relación de la UDELAR con el gobierno

Los vínculos que ha tenido la UDELAR con el Estado, aun con el Frente Amplio, no ha sido sencillo. Lo cierto es que hay espacio de conflicto, de encuentro, de entendimiento y diálogo, y la UDELAR como entidad de ser una voz independiente en un contexto tan complicado. Por ejemplo, no podemos dejar que pase lo que pasó en Brasil en el que el Poder Ejecutivo se impuso ante las investigaciones científicas e incluso llegó a negar la existencia del covid.

Cierre del GACH