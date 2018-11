Rudolph Giuliani y cómo mejorar la seguridad en Uruguay: “Hay que usar la estadística y poner a los policías donde la criminalidad necesita más combate”

"No debería haber un desacuerdo político sobre cómo tratar a los delincuentes: de manera justa, pero dura", afirmó el exalcalde de Nueva York,

El Partido de la Gente, liderado por Edgardo Novick, adelantó una serie de medidas para combatir la inseguridad. Estas propuestas forman parte de un paquete de propuesta que ideó el equipo del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.

El asesor en materia de seguridad llegó a nuestro país para mantener varias reuniones y este martes será recibido por el presidente Tabaré Vázquez.

El tema de la inseguridad es lo que más preocupa a todos los uruguayos. A quienes más está afectando es a las familias más humildes, en los barrios más pobres. Siempre me preocupé por este tema. No sé de seguridad, así que fui a buscar a los que más saben en Uruguay, como Parrado y Zubía, y a los del mundo, que son Giuliani y su equipo.

Rudolph Giuliani

Sí veo paralelismos entre la Nueva York de los noventa y el Montevideo de ahora. Uruguay es seguro, pero está demostrando un aumento de la delincuencia por influencia del narcotráfico. Pero hay recursos para mejorar la seguridad doméstica.

Tenemos que aplicar la inteligencia local, pero como funciona en Colombia, que es donde tuvimos mucho éxito. Miramos a Montevideo en un mapa y se ve dónde está la delincuencia. Quizás es más seguro en un lugar, pero a diez calles de distancia no lo es. La estadística dice dónde suceden los delitos y así se asignan mejor los recursos.

Hay que tener policías específicos para los delitos, y no asignarnos de la manera general. Además, hay que saber dónde están esos policías. También recomendamos que se debería mejorar la academia donde se entrenan los policías, para que estén mejor capacitados y con mayor especialización.

No queremos violar los derechos humanos. Se puede hablar de cero tolerancia y mano duro, pero no de violar los derechos humanos. Muchos de quienes cometen delitos no terminan arrestados o son liberados, y no creo que sea bueno que anden por ahí robando y matando. Hay que verlo de manera humana: hay que proteger la vida de las víctimas. El enfoque debería ser incrementar los derechos de las víctimas. Hay que ser justos.

Antes de mejorar el presupuesto, hay que hacer un análisis y una reorganización. Hay que reasignar recursos que ya existen. Hay que usar la estadística y poner a las personas donde la criminalidad necesita más combate.

La tecnología ayuda mucho a reducir la criminalidad, pero no hubiese tenido los resultados que tuve si no hubiésemos realizado los análisis correspondientes.

Voy a revisar nuestro estudio con el presidente Tabaré Vázquez. Ha sido un placer trabajar con el grupo de Novick. Estaremos más de encantados de regresar para poder ayudar. Las cosas se han puesto malas, pero no terribles, si se frenan ahora mismo y se usan el 2018 y el 2019 para hacer cosas… pero si se ignoran, se verán ejemplos como otros países de Sudamérica.

La criminalidad, la venta de drogas y los delitos deberían no ser un tema político: todos deberían estar en contra de la delincuencia. Pero sí, el tema político interviene, aunque no debería haber un desacuerdo político sobre cómo tratar a los delincuentes: de manera justa, pero dura.