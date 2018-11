Sanguinetti: “Uruguay deberá resolver sin apresurarse si en Perú hay o no persecución política contra Alan García”

El expresidente uruguayo afirmó que el exmandatario peruano tendrá que demostrar la existencia de “actos que van más allá del proceso debido”.

El expresidente Julio María Sanguinetti afirmó que Uruguay debe darle asilo político al peruano Alan García, porque así lo marca la tradición del país.

En principio, el amparo debe darse a cualquier persona que alega una situación de persecución. Luego, el Estado calificará si corresponde o no el asilo. Hasta ahora el Gobierno ha actuado bien. Uruguay dirá si corresponde o no el asilo en función de los elementos que hay.

Lo que tiene que hacer Uruguay es si efectivamente existen las garantías suficientes o como si alega Alan García ha habido una persecución policía contra él. Él tendrá que demostrar que ha habido actos que van más allá del proceso debido. La causa por la que se persigue no es de delito político sino de delito común.

Estos son temas de Estado, serios, delicados, que deben considerar con parsimonia. Cuando se habla de la tradición uruguaya de asilo es porque Uruguay ha tenido históricamente una posición generosa. Pero se debe actuar con serenidad: no es un tema de grito político.

Alan García es un personaje importante. Hoy está en esta situación y Uruguay debería decidir sin apresurarse.

No creo que se ponga en duda a la democracia de Perú, pero hay que ver si un juez está haciendo o no una persecución política. García tendrá que hacer una demostración de esa circunstancia; si no lo hace, el Estado uruguaya deberá decidir si sí o si no frente a un Estado democrático con el cual tiene relaciones.

Hay que esperar a ver cuáles son los elementos de juicio que aparecen. Hay que resolver si hay o no persecución.