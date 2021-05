Santiago González: "En el triunfo y en la derrota, Jorge siempre estuvo en la primera línea"

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior recordó la figura y persona de Jorge Larrañaga. También habló sobre su legado y cómo interpretó los homenajes de la policía. Por otro lado, comentó sobre la reunión con el presidente de la república y el nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En otros temas conversó sobre las fiestas clandestinas en Artigas.

Antes que ministro, Jorge ha sido un líder político de primer durante más de 30 años. Se va un líder de primera línea a nivel nacional y partidaria, sobre todo en su mejor momento. Transformó cada lugar en donde estuvo. Se fue un amigo, un líder de miles de personas que durante todo estos días lo hemos llorado. Lo vamos a extrañar mucho. Queda un fantástico legado un hombre que puso por encima a su país que su propia persona y futuro. Un hombre encantador y fantástico. Ver a sus cuatro hijos abrazados durante 48 horas acompañando y despidiendo a su papá demuestra su calidad de padre. El partido lo va extrañar mucho también. Ha transformado su departamento y revolucionó el partido durante las elecciones del 2004. En el triunfo y en la derrota siempre estuvo en la primera línea y siempre estuvo en el lugar donde el partido le pidió.

Lo he dicho muchas veces porque es algo que es fundamental, el presidente y el ministro del Interior en campaña electoral sostenían que con la recolección de firmas y nuestra idea de reforma de ‘Vivir sin miedo’ que había una forma distinta de gestionar la seguridad pública y Jorge en 14 meses demostró que se podía hacer las cosas distintas. Se pudo bajar los delitos, hemos bajado los delitos desde el primero de marzo en la canasta de homicidio, rapiñas, hurtos y abigeato. Jorge llevó una transformación de devolverle al policía el respeto y respaldo, que durante 15 años no lo tuvieron. Decenas y decenas de policías de todos los grados, desde la actividad y la inactividad me han llamado llorando. No se les fue un jefe, se les fue un líder. Nos deja una vara muy alta en cuanto a capacidad. Era el que estaba en una comisaría, entraba en una zona, hablaba con el jefe, salía con la caminera. El mismo día que falleció me llamó para decirme que me iba acompañar en el plan del invierno. El quería estar para acompañar al policía. Esa forma de trabajo, de ser y de presentarse, de convocar diálogo, el sistema político pierde un político de diálogo permanente. Dejó una huella fenomenal cómo hacer política justa y con transparencia. No sirviéndose de la política, sino al revés, poniéndose uno para ayudar a la gente.

Esperemos y vamos hacer lo que Jorge hubiese querido. Con Heber nos conocemos desde hace muchísimos años, por lo cual hay un equipo que ha trabajado con Jorge y lo acompañado a muerte, dentro y fuera del ministerio, desde la secretaria, han estado toda una vida acompañándolo. Estaremos ahí para apoyar y obtener resultados que él hubiese querido tener. Combatir el delito frontalmente y conversar con los vecinos. Todos en primera fila. Es una idea que nos impuso a todos, es el mejor legado y la mejor bandera, de entender la vida y el servicio, que nos representa que estuvo tantos años con Jorge Larrañaga.

Creo que el ministro Heber deberá tomarse estos días para conversar con nosotros y la policía, será él lo que llevará adelante los alineamientos. Jorge planteaba que siempre había que mejorar y bajar más la rapiña, ir contra el narcotráfico, la creada de la brigada departamental para cerrar más cantidad de bocas de pasta base. Llevar paz y nosotros como partidos señalamos que había una forma distinta de hacer las cosas, la hay para obtener resultados distintos y lo hemos demostrado. Estará en el ministro Heber la toma decisiones y tendrá el respaldo de nuestro equipo. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que el ministerio del Interior honre el trabajo Larrañaga y dé paz en todos los rincones del país en más de los 3 millones de habitantes del país.