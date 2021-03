Santiago González: "Lo del Kibón es lamentable porque es una provocación"

El Director de Convivencia Ciudadana conversó sobre el hecho que se llevó a cabo en la rambla del Kibón, las aglomeraciones en distintas zonas del país y el caso del ciudadano argentino en Portezuelo.

Aglomeraciones

Trabajamos sobre la aglomeración, si hay una, hay presencia policial. El viernes pasado hubo por segundo fin de semana consecutivo en la pista de patinaje. A la policía la reciben a pedradas y botellazos. Hubo 3 menores detenidos, devueltos a los padres y un mayor luego que robó en un boliche a la vuelta. Ese grupo de 800 personas a distintas fiestas que hay. La policía va interviene y lleva detenidos. Esos 800 muchachos tienen padres. Eliminemos el estigma de los jóvenes. Las fiestas en Villa Biarritz y Portezuelo eran mayores. Acá no es por tener mucha o poca plata, estamos en todas en la misma y la responsabilidad es para todos. Ni estigmatizar a jóvenes, veteranos ni ricos ni pobres, la policía va a cualquier lado. En las llamadas no eran jóvenes, eran grandes y saben que estaban haciendo. Es una demostración cultural si, pero ante todo es una aglomeración que atenta contra la sociedad.

Se lo siguió desde el centro de comando y no se intervino porque pensemos que si la policía intervenía y pasaba algo. Hay veces que la policía evita un mal mayor. Lo deriva a la justicia y realiza un seguimiento. La policía desde el 21 de diciembre, ha llevado en todo el país más de 4000 intervenciones y en su mayoría la gente se disolvía y se iba. Luego entramos a otra categoría que es la fiesta ilegal. Va en contra en la ley. Este fin de semana tuvimos 53 intervenciones. La responsabilidad pasa por nosotros como sociedad. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y no podemos esperar que venga el presidente, los ministros o un spot publicitario a que nos digan qué hacer, porque sabemos.

Primero se interviene, una lectura de exhorto y se da cuenta a fiscalía. En el caso del Kibón, el fiscal Machado. En el caso de las llamada se dio al fiscal Romano. Es un trabajo que hace la policía de lectura de exhortación y luego se eleva a fiscalía. No se puede a decirle a que la gente que se saquen los tapabocas en una reunión de 100 personas, eso quita la responsabilidad, no es libertad.

En días complicados porque se dan esta aglomeraciones y hechos cuando tenemos 2700 nuevos casos, cuando tenemos un número de fallecidos por encima de los 800, 188 personas en CTI y 14 mil uruguayos con covid. Es mucho más grave cuando se realiza en este contexto un hecho de tal magnitud de irresponsabilidad. Las aglomeraciones no lo hace niños o gente que está viviendo en otro planeta, tenemos un problema que nos afecta a todos los humanos. Esto está afectando su libertad, su vida, pérdida de vida, de educación. El número ha sido paralizado por la pandemia. Peleamos por la vacuna. El gobierno ha hecho una estrategia plausible y excelente. Estamos segundos en América en la vacunación. La contracara de eso es la letra de que es lamentable por donde se lo mire porque no es una aglomeración sino que es una provocación. Días antes habíamos ido a despedir a un amigo como Andrés y él se paró y pisoteó lo que habían puestos nuestros compañeros y amigos.

Hijo de Mónica Gonzaga

Hay una residencia temporaria que se le va quitar y expulsar a él por ser el organizador. Me parece excelente la actitud del ministro. No puedo ir a un país, pedir la residencia y hacer cualquier cosa. No hay excusas. Había una fiesta de 500 personas es un disparate y los disparates tienen que tener sanción porque sino nunca hay una sanción de nada.