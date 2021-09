Se realiza una nueva edición de la Expo Prado

Desde el viernes 10 de setiembre hasta el domingo 19 de setiembre se realizará la Expo Prado en su edición 116º. Al igual que el año pasado va tener un estricto protocolo sanitario y los visitantes tendrán que estar vacunados y con los 15 días de la inmunización completa. Sobre la nueva edición conversamos con el director de exposición de la ARU, Rafael Ferber, quien explicó sobre los protocolos y las actividades que se realizarán en este año.

Nueva edición de la Expo Prado

Vacunas

En todas las puertas habrá un sistema contratado con un teléfono simple se leerá el código de barras. En caso de que eso no funcione, hablando con el MSP y flexibilizando, que a través de lo visual alcance.

El protocolo que nos manda MSP que nos lo mandó hace dos días, si hacemos un control de la vacunación tenemos un aforo del 70 % y si no lo hacíamos teníamos un aforo del 35 %, por una cuestión de trabajo de todo el mundo el aforo es clave.

Todo el mundo ha trabajado en la exposición, incluye a la prensa, se les da un pase laboral y no se les puede preguntar. si viene a trabajar al stand no se le puede preguntar. Todo lo que implique gente trabajando no se le puede preguntar. Tenemos que diferenciar bien, nosotros en este caso está primero el derecho del trabajo que la parte sanitaria. Cuando después nosotros tenemos muchísimos artesanos que vienen de dos años complicados en cuanto a ventas, si le limitamos el aforo por una cuestión sanitaria le limitamos el derecho a trabajar. Estamos haciendo un buen equilibro y nos ajustamos a las normas. Lo que pasa por la cuestión de control tenemos trabajadores que no lo podemos identificar, no van con ropa de trabajo, la gente para adentro del predio van todos iguales.

La gente que no va estar vacunada por pase laboral son casos que casi le podemos poner nombres.