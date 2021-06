Sebastián Sabini: "Parece que se quiere meter presión política a una investigación interna que está realizando el organismo"

El diputado por el Frente Amplio conversó sobre la comisión investigadora propuesta por Felipe Schipani ante licencias "irregulares" y el debate sobre las licencias sindicales en la educación. También compartió su diagnóstico sobre la educación uruguaya y los motivos de su pedido de informe sobre horas vacantes.

Comisión investigadora

Me sorprendió mucho escuchar a Pasquet argumentando sobre la investigadora ya que nosotros lo hemos escuchado hablar de que lo político no puede estar por encima de lo jurídico y resulta que la ley que reglamenta las comisiones investigadoras no establece que se puedan realizar este tipo de investigaciones. Lo que establece la ley de las comisiones es que en definitiva si se va realizar una comisión investigadora, para docentes autónomos tiene que ser con el objetivo de fiscalizar e indagar en las actuaciones del ministro. Evidentemente no creo que el gobierno quiera investigar las actuaciones del actual ministro.

Entendemos que la potestad del parlamento no puede llegar en este caso por tratarse de un ente autónomo. Recuerden cuando se votó la comisión investigadora de ASSE tenía que ver con cargos políticos y estos son funcionarios. Por otro lado, la actual dirección general de secundaria, el viejo consejo de educación secundaria que derogó la LUC ya está realizando una investigación, entonces, ¿cuál es el sentido? De establecer una comisión investigadora con todo lo que implica a nivel parlamentario, cuando el organismo está organizando una comisión. Parece que se quiere meter presión política a una investigación interna que está realizando el organismo, eso me parece que no le hace bien.

Si hubo irregularidades por parte de Marcel Slamovitz o de la directora no tenemos problemas en definitiva que se investigue. Ahora parece que se pone el foco en algo que es relativamente pequeño para lo que es la dimensión real. Tiene 60 mil docentes y vamos a poner el foco en un docente, más allá de las opiniones partidarias, tiene un buen informe sobre la directora y en definitiva esa directora fue la que habilitó. Las autoridades cuando les llega el expediente usted se tomó las horas sindicales y esas horas tuvieron suplencia. Pidió horas por encima de esas horas sindicales y secundaria le dijo que tiene que recuperar esas clases y se lo dijo al inspector de horas y a la directora. Entonces en todo caso lo que hay que ver es qué se hizo con esa indicación del consejo.

Por la razón que sea quiero justificar una inasistencia, como en cualquier trabajo hay un superior y lo que dice ese certificado se solicita, no dice que está habilitado y hay un jerarca que está aceptando esa documentación. La falla la tenés que poner en el responsable administrativo, alguien pasó esas horas y esa persona es la dirección del liceo. La directora tiene que buscar y conocer la normativa y saber si estaba habilitada para convocar las horas por lo que se invocaba allí.

El organismo está haciendo una investigación y lo que me parece que no le hace bien al organismo es que se le ponga presión política desde el parlamento para señalar una situación. Si Marcel Slamovitz cometió una irregularidad tendrá que sufrir las consecuencias que tenga que sufrir o si fue la directora lo mismo, pero eso va muy distinto a establecer una comisión parlamentaria. El Frente Amplio está discutiendo qué postura va tomar. Hay que ver primero si tiene marco legal, que nosotros dudamos que la tenga, y si es conveniente, porque eso es lo que dice la ley, cuál es la oportunidad de establecer la comisión investigadora.