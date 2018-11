Sendic encabezará la lista 711 al Senado, pero el sector está dispuesto a acatar posible inhabilitación por parte del Frente Amplio

“Él siempre ha actuado de forma leal al Frente Amplio. ¿El escarnio público que recibió es poca sanción?”, afirmó el diputado Pablo González.

Raúl Sendic negó la versión publicada por el semanario Búsqueda acerca de que él y la lista 711 manejan información que, de ser divulgada, podría terminar en un “escándalo público” perjudicando a algunos prencandidatos, en especial a Daniel Martínez y Mario Bergara. “No me voy a convertir en un extorsionador del Frente Amplio”, fue lo que le dijo Sendic a Montevideo Portal.

En las últimas horas, la lista 711 ratificó que el exvicepresidente encabezará la propuesta de candidatos al Senado de la República. Abordamos el tema junto al diputado Pablo González.

Tenemos una definición y es que Sendic encabezará nuestra campaña, y la idea que tenemos es seguir en esa línea.

Lo de Búsqueda nos parece una canallada, algo completamente infundado que nunca estuvo planteado. Tenemos una trayectoria, no estamos hace dos días en esto: nunca nuestro sector ha cuestionado algo o dejado de votar alguna propuesta del Frente Amplio, nunca faltamos a la unidad. Sin embargo, esto nos parece una canallada.

Raúl mantiene un silencio ante los ataques en la prensa, y muchos compañeros creen que deberían salir a defenderse, a responder a los cuestionamientos permanentes que recibe. Él siempre ha actuado de forma leal al Frente Amplio.

Hay una cuestión política y una emotiva. Vamos a acatar las resoluciones que tome el Frente Amplio, siempre. Yo no discuto quién encabeza la lista 90 o la 2121: nosotros estamos discutiendo quién encabeza nuestra lista, la 711. La 711 define quién encabeza su lista, y el elector decide si vota o no esa lista.

Sendic no está inhabilitado para participar en la política. Si se lo inhabilita para que no integre la lista, ¿alguien cree que el tema de Sendic va a salir de la agenda? ¿O que si no integra la lista no va a hacer campaña? Muchos compañeros quieren sacarse la foto de campaña con Sendic. Raúl va a seguir trabajando y encabezando esto grupo de compañeros que tiene su proyecto.

Desde adentro del Frente Amplio y desde fuera se está llevando adelante una operación política contra Sendic. Él asumió públicamente que cometió errores y ha sido autocrítico. ¿El escarnio público que recibió es poca sanción?

La 711 no definió a qué precandidato apoyará. Los cuatro son muy buenos. Lo que cambia es la impronta que tenga la persona para generar alianzas y acuerdos.

Mi opinión es que Sendic debe ser candidato al Senado por la lista 711. Si el Plenario lo inhabilita, vamos a acatar, porque siempre acatamos.