Stipanicic sobre ocupación de Fancap: "Es una actividad sindical que puede ser lógica, pero que ha transferido un límite en lo legal"

La Federación de Ancap (Fancap) ocupa este jueves la sede central de la empresa. Dentro de los principales reclamos del sindicato se encuentra una posición en contra del cierre de la planta de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en Pueblo Belén, Salto, y el cierre de la planta de Capurro. "No hay ninguna decisión tomada ahí", expresó el presidente del ente y dijo que, de mantenerse la ocupación, solicitarán la intervención del MTSS para desocupar el lugar. "Nos vamos a quedar acá hasta que las personas que están ocupando se vayan", dijo.

Situación en la sede del ente

Solicité la intervención de MTSS y estamos en contacto para aplicar la ley que corresponde en estos casos. Para nosotros esta actividad es ilegal y hay un decreto que establece que las ocupaciones en entes públicas no son legales. El edificio es de Ancap. Nos vamos a quedar acá hasta que las personas que están ocupando se vayan. Está el personal de seguridad y bomberos por cualquier situación. Es una actividad sindical que puede ser lógica, pero que ha transferido un límite en lo legal. No se está permitiendo entrar a quienes quieran trabajar. Entramos en el inicio de la protesta.

Estamos con el director. Estaba prevista una movilización con el sindicato, por lo que venimos temprano. Es una reacción por hipotéticas situaciones que se pueden dar. Esto se debe al cierre de la planta de Belén. No se pierde ninguna fuente de trabajo, todas las personas fueron recontratadas. Algunas de las personas han manifestado su voluntad de cobrar la indemnización por despido. Se nos plantea un reclamo por el cierre de la planta Capurro, pero no hay ninguna decisión tomada ahí. Estamos pensando en consignas adicionales. Ante el conocimiento de que iba a ver movilización, se dispusieron medidas de contingencia con las autoridades.

Episodio en el edificio de Ancap en el que una bomba de estruendo impactó en un vidrio

No puedo atribuir intención. Pienso que fue una bomba de estruendo que hizo explotar un vidrio demasiado cerca. Se pudo haber lastimado a una persona, eso es verdad. El sindicato del supergás no tiene nada que ver con Ancap. Por un lado las manifestaciones pacíficas se tienen que mantener así, pacíficas. Valoramos la actividad sindical, pero tiene que tener límites. Una bobada como una bomba de estruendo puedo lastimar a una persona, pero no creo que sea para darse relevancia.

Reclamos a la empresa

Es natural que las autoridades estén en donde están los intereses de la administración. Entendíamos que estar adentro para mostrar que la empresa continúa y también para generar ámbitos de diálogo cuando los ámbitos se caldean un poco. Creo que esto se va a solucionar rápido.

Si somos los combustibles más caros de LATAM o no, es una discusión que merece la presencia de economistas. Es un mercado chico y hay sobrecostos que son imposibles de abatir. El gobierno ha tenido el coraje de hacer una transformación brutal y mirar los problemas a los ojos y tratar de resolverlos e identificar situaciones que hace tiempo que existen, pero que la ciudadanía no sabía que existían, por ejemplo, hemos hecho esfuerzo grandes para transparentar el costo de los biocombustibles. El subsidio no se va a eliminar, tenemos que hacer que el subsidio llegue a quienes debe de forma correcta. Hacer futurología sin saber qué va a pasar me parece apresurado. Los combustibles son un problema para la sociedad. La mitad de los millones de dólares de los combustibles, solo la mitad llega a Ancap. La sociedad decidió sumar biocombustibles y esa sociedad estableció que para ser más amigables con el medioambiente se adiciona 5 % de etanol y 5 % de biodiesel. El problema de los combustibles tiene varias partes.

Estamos en menos de 2011 funcionarios y tenemos la menos cantidad de funcionarios. En las declaraciones de los directores de Ancap hay bastante claridad en el rumbo que estamos teniendo. Puede haber incertidumbre sobre la Rendición de Cuentas. En una reunión reciente con los sindicatos por temas similares a los que se convoca hoy, decíamos que en el eventual caso que se vote ese artículo en la Rendición, lo que aplicaría es que no es obligatorio agregar biodiesel al gasoil.

Las comunicaciones de los ministerios han sido claras. El precio en planta que va a cobrar Ancap será el de paridad de importación más los sobrecostos. Es un valor que edó fijo en 297. Ese valor entiendo que no sube más. Es un gran promedio que trata de equiparar la devaluación. No es decisión de Ancap. Se elimina la obligatoriedad en caso de que se vote ese artículo, eso no quiere decir que dejemos de mezclar biodiesel. El biodiesel supone un sobrecosto para Ancap. Es un sobrecosto que está impuesto po r ley. Lo que queremos hacer es encontrar fuentes para compensar. No es solamente que si se deja de hacer algo se cierra la planta. Tenemos la decisión de buscar alternativas y dejar las fuentes de trabajo intactas. Uruguay está sobre cumplido en metas ambientales.