Talento de exportación: la Udelar y la revalidación de títulos universitarios de extranjeros

¿Han recibido muchas consultas?

Sí, desde hace dos años han aumentado las consultas. La Universidad da unas 300 reválidas por año, esencialmente de uruguayos que estudian en el exterior y vuelven. En los últimos años se incrementó el número de cubanos, venezolanos y dominicanos y extrañamente colombianos. No solo se debe a la situación de esos países, sino que en Uruguay se vive bien a pesar de todo lo que se dice. En particular, los estudios de grado de la Udelar son prestigiosos y tener un título uruguayo vale la pena. El fenómeno que yo noté más es el caso de los pakistaníes que venían a revalidar títulos de médicos porque tenemos un acuerdo de revalidación automática, en el sentido de que hay que traer la documentación y nada más, con una Escuela Latinoamericana de Medicina que está en La Habana.

¿Cuáles son las dificultades para revalidar? ¿Se puede ejercer rápidamente?

El ejercicio no es controlado por la Universidad, que entrega títulos y no habilitaciones de ejercicio. Si bien acá no hay colegiación de las profesiones, y en muchas profesiones el título alcanza para las ejercer, en otras como la medicina o la abogacía para ejercer hace falta un trámite más. Para hacer la reválida hay que traer la documentación adecuada. No podemos aceptar a cualquiera que diga ‘yo soy médico’. Tiene que tener el plan de estudio y la validación por los consultados respectivos. Efectivamente hay facultades donde están demorando. La distribución es muy irregular, la concentración es en medicina, porque prácticamente la mitad de las reválidas que se dan son de la Faculta de Medicina. También la enfermería, últimamente ha crecido la ingeniería y psicología. Últimamente el ISEF aumentó también.

¿Se plantea crear una comisión que acorte los plazos?

No, es una resolución general para todos los servicios que da 120 días para terminar el trámite y establece las etapas intermedias a través de informes. Luego se decidió que le informe que haga el responsable de la carrera pasa a una comisión de carrera que tiene un período limitado para pronunciarse. Si no se pronuncia, vale el informe que hizo el original.

¿Cuánto cuesta?

Nada, en la Universidad no sale nada. Sale el proceso previo, que puede ser carísimo. En mi caso fue muy caro, porque mis títulos son brasileños. Pero eso depende de las cancillerías.

¿La Universidad valora lo que tienen para aportar los profesionales al país?

Nosotros solo miramos si el título es equivalente a lo que nosotros damos. No miramos ni género, ni color, ni la nacionalidad, nada.

El título de Sendic:

Vi los documentos uno por uno, porque era un tema muy público. Eran los documentos de validación de cursos en una Facultad de Medicina muy prestigiosa y con excelentes notas pero que llegaban hasta el 4º año.