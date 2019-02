Trabajadores de Fleischmann afirman que la empresa pone excusas: ocho toneladas de levadura salen a diario a un mercado prácticamente monopólico

"La posible solución que hay, si es que la empresa decide no producir más levadura, es la inserción de los puestos de trabajo en las distintas áreas que tiene la empresa", apuntaron.

El sindicato de Fleischmann se mantiene movilizado y ocupando la planta tras el despido de 29 trabajadores. Además, está recibiendo el apoyo de la Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas Afines (integrada por sindicatos de unas 15 empresas del sector) y ya hubo una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo.

Abordamos el tema junto a Luis Ferraz de la Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas y Afines.

A las 22:00 horas del jueves, una trabajadora salía de su trabajo. Vio que había movimientos raros, que no eran habituales. A los 15-20 minutos empiezan a llegar camiones y a hacer traslados de mercadería. Llamó al resto de los trabajadores y vieron que se estaban llevando todo, hasta las máquinas. Ahí los trabajadores le piden al encargado de la zona de descarga que explique qué pesaba. Dijo que estaban en una auditoría, pero lo raro es que eso implica un recuento y no un traslado. En la mañana mostraron una lista de 29 personas a las que les dijeron que estaban despedidas.

El Ministerio de Trabajo no estaba enterado de este tema. Se generó una reunión lo más pronto posible, que se terminó haciendo ayer.

En la reunión, los representantes de la empresa se comprometieron ante la propuesta del ministerio, pero dijeron que ellos no tenían potestad de decidir, por lo que el ministerio les propuso que consulten a la casa matriz en un plazo de 48 horas. Además, se nos pidió no incrementar las medidas de fuerza. La empresa se comprometió a no interponer al recurso de amparo para el desalojo de los trabajadores.

La posible solución que hay, si es que la empresa decide no producir más levadura, es la inserción de los puestos de trabajo en las distintas áreas que tiene la empresa. Hay trabajos en logística, en administración, en seguridad. Los trabajadores están dispuestos a ubicarse en cualquier puesto para poder mantener su fuente de trabajo.

El representante de la empresa dijo que tenían problemas de costo, de contrabando, de la mala gestión del Gobierno de no frenar las importaciones. Pero no hay una competencia grande, porque el 90 % de la producción la tiene Fleischmann. Creemos que son excusas. Hay una embestida desestabilizadora por parte del orden internacional. Salen ocho toneladas diarias de levadura a la plaza. Y, al tener el monopolio, el precio lo ponen ellos.

