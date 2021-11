Uruguay participa de la Cumbre del Cambio Climático 2021 en Glasgow

Un centenar de países participan en la COP26 de la ONU. Este martes se firmaron compromisos que tienden a reducir en un 30% global las emisiones de metano y acabar con la deforestación para el año 2030. Además, los compromisos incluyen defensa de los pueblos indígenas, lucha contra los incendios forestales, la restauración de tierras degradadas, entre otras medidas. Dentro de la delegación uruguaya participa la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Propuesta de Uruguay ante la cumbre

Esta cumbre es importante y trascendente para todos los países y para Uruguay para aprovechar esta instancia para avanzar en compromisos y metas. La atención está puesta en esta conferencia y la cumbre que se iba a hacer el año pasado no se dio. Hubo acontecimientos climáticos de relevancia y también el informe de la ONU que nos dejó a todos los países preocupados. La delegación de Uruguay viene a acompañar esos compromisos por afrontar el cambio climático. Una de las piernas fuertes es poner en valor los compromisos que el país cumple en materia de cambio climático y el acuerdo de Paris.

Uruguay no es un gran emisor de gases de efecto invernadero y no mueve la aguja, pero sí somos un gran afectado de los efectos del cambio climático. Una de las piernas fundamentales que venimos a dar a los países, sobre todo a los países de desarrollo es que necesitamos financiamiento para adaptarnos al cambio climático. Uruguay fue uno de los países pioneros en temas de mitigación, pero sí buscamos que nos apoyen en temas de adaptación. Es nuestra pierna fuerte y nuestro compromiso político. Los países desarrollados se desarrollaron emitiendo gases que nos perjudicaron a los países en desarrollo.

En el tema de la desforestación, casi todos los países adherimos y nadie se va a poner en contra de eso, al contrario. Buscamos mitigar el impacto, sobre todo el impacto del CO2. La mejor forma es apoyar al forestación y a que el efecto sea lo menos impactante posible. Ya se viene trabajando en Uruguay con el tema de forestación. La dirección nacional de Biodiversidad trabaja con el bosque nativo, forestación, luchar contra una planta exótica invasora que mata el monte nativo. Con el nuevo ministerio el compromiso está en trabajar más en recuperar los bosques nativos.

El país debe asumir responsabilidades en línea con las posibilidades y recursos de cada país. El acuerdo con el global metano se viene conversando hace mes y medio con la embajada de EEUU. En conversaciones que tuvimos con EEUU nos mostraron la pierna de la alianza haciendo foco en que primero que la alianza no compromete al tema país. Es un 30% global, no a cada país. La idea no tanto a los países en desarrollo, sino alentar a los países que producen la mayor cantidad de metano. A veces pasa que los países no se adhieren ahora pero más tarde sí. Lo vemos como una oportunidad para implementar la reducción del metano. Uruguay siempre cuando acompaña estas estrategias lo hace con un compromiso que no compromete la producción de alimentos.

(Que países principales emisores no participen) es una señal no muy buena. Tener a EE.UU. nuevamente en el acuerdo de París es una buena señal. Aún falta mucho. La semana que viene se tratan los temas que no se pudieron solucionar esta semana con la presencia de altos ministros. Hay un compromiso de EEUU de 300 millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo para llegar a bajar el metano. No es un compromiso a corto plazo ni que no se puede. No tiene ninguna vinculación con el tema de la amenaza a la producción. Todas las alianzas no son vinculantes. Lo que sí es vinculante es su contribución determinada cada cinco años, que es lo que luego se reporta ante el Acuerdo de París. Los países se miran en función de sus contribuciones.