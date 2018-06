Verónica Alonso: “No me financió ninguna institución social, empresa o institución religiosa, ni Misión Vida, ni ninguna otra Iglesia”

Además, dijo que Vázquez recibió de buena manera su propuesta de reforzar la Guardia Republicana.

El presidente Tabaré Vázquez recibió a la senadora nacionalista Verónica Alonso, quien le llevó su propuesta para incorporar 600 efectivos a la Guardia Republicana. El planteo apunta a reforzar la fuerza de choque (aumentando la cantidad de efectivos de 1.400 a 2.000) para que desarrolle tareas de seguridad pública con la Policía, en el marco de un plan para “declararle la guerra a la delincuencia”.

Además, la legisladora nacionalista respondió sobre su futura comparecencia a la comisión parlamentaria que investiga el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

La seguridad y la Guardia Republicana

Está claro que hay que combatir a la delincuencia. Pero el tema de los militares en la calle me genera el temor de que haya dos ministerios relacionados con la seguridad: ¿quién termina mandando? Porque dependerían orgánicamente de un ministerio y operativamente de otro. Me genera ciertos temores eso confusión en la cadena de mando.

Le propusimos darle mayor visibilidad a la Guardia Republicana, que es una fuerza de choque, una guardia militarizada de la Policía. No solo puede generar efectivo disuasivo y represivo, sino también el represivo, que me parece el más importante. Ya habría que haberle declarado la guerra a la delincuencia y al narcotráfico hace tiempo: para eso precisamos un equipamiento y una guardia fuerte. Tenemos que reprimir y hacer lo que haya que hacer.

Financiamiento de campañas

Voy el próximo lunes a declarar a la comisión que investiga el tema. Algunos titulares sobre el tema no fueron correctos: yo no rechacé ir. No estaba en el departamento, estaba de gira por el norte del país.

Me parece muy importante concurrir a este tipo de comisiones. Todo lo que haga a la transparencia y al control está muy bien. Me parece importante aclarar cosas. Quiero dejar claro que a mí no me financió ninguna institución social, ninguna empresa o institución religiosa. No me financió ninguna Iglesia, ni Misión Vida, ni ninguna otra.