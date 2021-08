Yamandú Orsi tras la destitución de Casaravilla: "Se quiso ayudar en una situación y no fue de la mejor manera"

El intendente de Canelones habló sobre el caso de las deudas de Óscar Andrade y la destitución del funcionario Germán Casaravilla. También comentó sobre el comunicado del grupo de Casaravilla tras el cese, el pago de la contribución por parte de Andrade y los desafíos en la recaudación del departamento. Por otra parte, se refirió al apoyo brindado por la dirigencia del Frente Amplio al senador Andrade, las tensiones políticas en Canelones y las negociaciones con la coalición por fideicomiso. Por último, Orsi conversó sobre sus influencias y su proyección política, la coordinación interna del FA y la gestión del actual gobierno.

El rechazo a un fideicomiso ideado por la Intendencia de Canelones crispó el ambiente político y generó acusaciones cruzadas entre los dirigentes del Frente Amplio e integrantes de la coalición que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, publicó un video en el que aseguró que “el diablo metió la cola" y acusó a Presidencia de presionar directamente a los ediles, algo que fue rechazado por el Poder Ejecutivo que se limitó a señalar que el fideicomiso era inconveniente porque estaba armado de forma desprolija.

La intendencia también se vio envuelta en otra situación, luego que el programa Santo y Seña divulgara un informe en el que daba cuenta de las deudas que mantiene el senador Óscar Andrade con la comuna tras la construcción de su casa en San Luis.

Óscar Andrade

Primera aclaración, porque uno lee en la prensa y siento la necesidad de aclarar, en este caso el contribuyente no tuvo nada que ver, actuó de muy buena fe y el error fue nuestro. El error fue de la institución, la intendencia llama e informa mal. Fue un procedimiento que no fue el apropiado, no es que se acostumbra ser en caso de un convenio, fue solo eso. Otra aclaración acá no hubo fondos que se desviaron para algún lado. El formato y la competencia no fue el adecuado y por eso es que se decidió una investigación administrativa ante la preocupación de los funcionarios quienes son los que detectan de que no se ha hecho de forma correcta y tomamos la determinación de aceptar la renuncia de un funcionario de un compañero de trabajo que apreciamos mucho y que trabajó hace muchísimos años con nosotros. Fue un error de procedimiento, ni siquiera se llegó a firmar. Hay un tema de competencia. No es la agencia tributaria que se encarga de eso, sino que le pide al funcionario de otra repartición sin explicar la situación. Se intentó ayudar de una forma que lo que hizo fue aún más complicarla. No es el procedimiento adecuado. Hay un procedimiento, hay una forma de hacer las cosas que se tienen que cumplir, hay que ser muy cuidadoso. Quiero aclarar que acá no hubo trata de plata ni nada. Se quiso ayudar una situación y no fue de la mejor manera. Me sorprendió lo último de lo de Óscar, nunca se nos hubiera ocurrido. Cuando hay una investigación y demás ahí ya la información no es pública. No voy a polemizar, yo ya expliqué. En el informe está tal cómo fue. De inmediato se llamó a Andrade, se le planteó de hacer las cosas de otra forma y ya las comenzó. La voluntad de Óscar estuvo siempre. Si uno se imagina que todo diría lo mismo, no está bueno. Hace año que venimos hablando de corrección política y llega un momento que si esta es la corrección, dónde está la política. Sé que la gente va resolviendo su vida y situaciones en base a las capacidades que tiene. En Canelones aumentó la morosidad, es cierto que la gente hace el esfuerzo y es bueno que todos hagamos lo mismo. En situaciones complejas, la comisión vota un paquete de exoneraciones. El caso normal es que cuando la gente puede hace un convenio y se han demostrado que ha servido, pero tal vez hay que pensar otra forma de apretar aquellos que no pagan.

Solidaridad de la dirigencia del Frente Amplio

Hay dos situaciones, una es la objetiva, yo tengo una deuda y tengo que pagarla como corresponde y después todo lo que se monta y exagera, cómo se le da al tema una magnitud que a veces es un poco exagerada y ahí comparto la visión que tuvo Guido Manini Ríos. A veces el solidarizarse pone en situaciones incómoda a los compañeros. Cuando Óscar me dijo que no pudo e hizo esto, yo le creo. En algunos cargos de responsabilidad debemos tener ciertos cuidados. Está bien la solidaridad, pero a veces termina siendo la utilización de mecanismos de hinchada que ante un tema que con frialdad y serenidad se aclara y no tiene mucho misterio. A veces cuando uno ve que no se utiliza la misma vara para todos, a uno le genera una bronca. Gente que comete errores o faltas y yo no he visto tanta dedicación. No está bueno devolver con otros casos para intentar comparar. Lo que está mal, está mal. Está bueno que todo este caso que hablamos, también aparezcan casos que no sean frenteamplistas. No estoy criticando, es que a veces ofende es que ante situaciones similares no se mide con la misma vara. El problema más grande no lo hace el que de repente se equivoca sino el otro que dice que ese no se equivocó. A veces el problema se agranda por eso. Hay que tener más cuidado.

Fideicomiso en Canelones

Con el gobierno una relación normal. Con los ministros tengo una relación muy fluida. Esto es un tema de gobierno y de político. La autoridad partidaria está en presidencia. Había un acuerdo establecido, no es que había que juntar partes, había acuerdos con algunos ediles con las formas y lo que se iba hacer y se vino a bombardear eso viniendo desde presidencia. No lo dije yo, lo dijeron ellos. En este periodo de gobierno hay una confusión un poco rara entre la autoridad partidaria y el gobierno. Yo digo dónde está la sede del Partido Nacional, para mí que está más en el piso once de la Torre Ejecutiva que donde tiene que estar. Eso es un problema y son dos cosas distintas. Es mi presidente, es el presidente de todos los uruguayos, como yo soy el intendente de todos los canarios. Cuando veo alguna autoridad de ejecutivo actuando conforme al lineamiento casi exclusivamente partidario ahí me preocupa y me alerta. Son cálculos que no corresponde a las tareas de gobierno. Son cálculos más de campaña electoral. También se dijo que se decidió priorizar la unidad de la coalición. Ese argumento de que si no se hace en otro departamento no se hace en Canelones espero que sea un error de precisión incluso hasta en la forma de formularlo porque es gravísimo. Mi posición siempre es júntense, juntémonos, busquemos acuerdos en todos lados y para cualquier tema. No creo en eso de la polarización y la combato. Llegar admitir que la suerte de 600 mil habitantes del país que está poco menos de rehén a lo que ocurre en otros territorios, o dicho de otra forma pensar que las colectividades políticas funcionan en base al orden y mando, ahí hay algo a nivel institucional se está dando un mensaje muy complejo. Por un objetivo partidario de carácter nacional se intentó bombardear un acuerdo que ya estaba preestablecido. Hay que ser claro y transparente. Se priorizó el acuerdo político nacional por encima de los intereses departamentales. Si el presidente de la república dijo que de esta situación se sale con obras públicas y habiendo tanto fondos como apoyo para hacerlo y te interesa que no salga. Creo que hay un estilo y una tradición en Canelones donde el acuerdo es la norma y no la excepción. El presupuesto pasado también fue votado con votos de la oposición. Hay un clima que se había generado donde la existencia de municipios de otros partidos hace la obligación de que te sientas en una mesa y acordar, ese clima es el que se está queriendo romper, me hago cargo de lo que digo.

Gobierno

A mi me sorprendió el propio presidente. Nunca había estado en un cargo ejecutivo, venía de una actividad legislativa y asume con mucha fuerza y presencia. Absoluta presencia en todos lados y todos los temas. Un liderazgo muy fuerte y marcado, que no es negativo ni positivo, es una realidad. Tiene un fuerte componente presidencialista, desde el punto de vista de análisis, en los consejos de ministros participa muy poco. Es muy centralista a tal punto que el propio presidente y presidencia se encarga de reunir los legisladores, referentes de la coalición y referentes blancos, eso se encarga directamente de hablar con el intendente, es una forma, no la crítico. Mucho sentido de estar en todas. Una coalición que sigue estando firme a pesar de los ruidos y diferencias puntuales que hay, el presidente presta mucha atención a eso. Si vamos a los otros temas, en primer lugar decidió solo gobernar con la coalición y no tener mucho en cuenta lo que la otra mitad piensa. Ha sido muy difícil para el FA conversar. Yo no voy a cuestionar al Partido Nacional y a quienes hayan votado a Pablo Iturralde, al contrario. Todos mis respetos por alguien que fue electo por un colectivo, nada menos que del Partido Nacional, pero lo mismo pido hacia el otro lado. Quien soy yo para cuestionar si Sanguinetti es el secretario general del Partido Colorado o Domenech de Cabildo Abierto. A veces confundimos que una cosa es un ámbito interpartidario y otra cosa es la reunión con un presidente. Yo creo que se confunde. El Partido Nacional tiene sus autoridades. A veces confundimos y pensamos que la autoridad partidaria es el presidente de la república, no, Dios me libre. Si es el presidente, es el presidente de todos. El presidente no está haciendo política partidaria, pero nosotros la estamos como aceptando como un hecho que es la autoridad del partido y hay que tener cuidado.

Candidatura a la presidencia