Noche de súper duelo romántico en ShowMatch

La primera ronda del Súper Duelo, con la premisa de bailar adagio, Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber (5°) hicieron una performance de “Someone like you”, de Adele. Enfrente, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala (11°) interpretaron “I don´t want to miss a thing”, de Aerosmith. “Fueron dos coreos hermosas. No vi técnica en ninguna de las dos parejas, pero sí mucha emoción en una. Mi voto es para Julieta y Gonzalo, que me hicieron poner la piel de gallina”, fue el veredicto de Lourdes Sánchez.

En el segundo duelo de la noche, Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez (4°), al ritmo de “Fallin”, de Alicia Keys, se midieron ante Mario Guerci y Sole Bayona (12°), quienes bailaron el tema “Por ese palpitar", versionado por Lali Espósito. Por unanimidad, el jurado les otorgó la victoria a Mario y a Sole.

Por último, Rodrigo Tapari y Sol Beatriz (2°) realizaron una coreografía de “Stay with me”, de Sam Smith. En el otro rincón, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers (14°) bailaron “Love me like you do”, de Ellie Goulding.